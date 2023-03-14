Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Вторник 14 марта

16:30Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой 15:50Богомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 15:10Превратился в тень: вес лишившегося конечностей инвалида Костомарова достиг критической отметки 14:50По стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 14:34"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли 14:01"Под арест": Жестоко избившая фанатку Орбакайте загремела в полицию 13:40"Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео 13:20"Плачет": Резко поплохевшего Корчевникова прямо со съемок отправили в дом душевнобольных 13:00"Стимулирует спрос": золото становится защитным активом 12:40Два года безденежья: Игорь Миркурбанов пожаловался на жизнь в нищете 12:20"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение 12:00Фомин о судьбе своей итальянской недвижимости после введения санкций и заморозки имущества 11:41Блестки, длинные перчатки и табу на "голые" платья: Главные модные тренды "Оскара-2023" 11:20Как номер квартиры влияет на судьбу жильцов: расшифровка 11:00"Бухала как тварь": пустившейся во все тяжкие Волочковой предрекли тотальное разорение 10:40По стопам Панина: давший петуха SHAMAN оказался спесивым бомжом 10:20"Не похожи": Разыгравшая роды Орлова откровенно о родстве с малышкой 10:00"Официально": Колдун откровенно о своем настоящем гражданстве и иностранном паспорте 09:4023-летний москвич Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам 09:20Розенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб 09:00Шок: Побитая Смольяниновым* экс-жена вышла с синюшным фингалом во весь глаз 08:40По ком звонит колокол (видео) 08:20Минус 10 лет: какое окрашивание волос молодит женщин 08:00"Сквозь слезы и депрессию": как разочаровавшаяся в жизни звезда "Мумии" нашла новую опору 06:06Панталоны покойной тети и ныряние в ведро: в какие приметы верят звезды шоу-бизнеса 04:12Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей 02:07"Категорически нельзя": почему игры на смартфоне могут привести к трагедии 00:01День Авдотьи Весновки: что нельзя делать 14 марта 21:45Лишилась зуба: матерщинник Лазарев устроил грязные разборки с Кудрявцевой 20:30Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать 19:50Дарить – это способ сделать мир лучше 19:00Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года 18:20Переломный возраст – 40 лет 17:40Не пришел в сознание: борющегося за жизнь Костомарова готовят к повторной ампутации 17:40"Обман с госизменой": в России появился новый вид мошенничества 17:20"Жалко его": мать считает себя мерзавкой за жестокое обращение с Костомаровым 17:00Печальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член 16:40Спрос на квартиры-студии вырос на 65% 16:20"Дырки уже заросли": Народ ахнул при виде заколотой Заворотнюк после терапии 16:00Жилья в аренду в Москве стало втрое больше 15:40Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь 15:20Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов 15:00"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами 14:40Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана 14:20С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании 14:00Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене 13:51"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой 13:40Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью 13:20"Поплакать, пострадать": затаившаяся после начала СВО Лорак вывернула душу 13:00Утонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой

3

В жизни актрисы было немало тяжелых моментов

14 марта Нелли Уваровой исполняется 43 года. Она прославилась и полюбилась публике благодаря сериалу "Не родись красивой". За историей скромной Кати Пушкаревой в исполнении Уваровой наблюдала буквально вся страна. Но не все знали, как складывалась судьба артистки за пределами экранов.

Детство Нелли Уваровой нельзя назвать простым. В начале 90-х семья будущей артистки оказалась в числе беженцев с территории Грузии и перебралась в Россию. С тех пор беззаботное время для девочки закончилось. Нелли с 14 лет проживала в общежитии у сестры и помогала родителям. Чтобы заработать, ей приходилось трудиться курьером, раздавать листовки и торговать мороженным.

Несмотря на трудности, Уваровой удалось не только успешно окончить школу, но и с первой попытки поступить во ВГИК. А в 2005 году жизнь актрисы полностью изменилась. После выхода сериала "Не родись красивой" на нее обрушилась бешеная популярность. Это стало для звезды непростым испытанием. Исполнительница роли Кати Пушкаревой чувствовала себя некомфортно из-за пристального внимания и была вынуждена на время уйти в тень после завершения проекта.

Личная жизнь артистки тоже не была безоблачной. В первый раз она вышла замуж в 2005 году. Ее супругом стал режиссер "Не родись красивой" Сергей Пикалов. Брак просуществовал всего четыре года и закончился разводом. Одни говорили, что камнем преткновения стал плотный график Уваровой, а другие утверждали, якобы у Пикалова появилась другая женщина.

Со второй попытки Нелли Уваровой удалось наладить личную жизнь. Она вышла за коллегу по цеху Александра Гришина и построила с ним крепкий брак. Сейчас в семье подрастают двое детей: 11-летняя дочь Ия и шестилетний сын Игнатий. Однако семейная жизнь пары не обошлась без трудностей. После появления на свет дочки Уварова забеременела во второй раз, но потеряла ребенка. Случившееся стало для звезды большим ударом.

К счастью, сейчас в жизни Нелли Уваровой все хорошо. Актриса не только наслаждается семейным счастьем, но и продолжает сниматься. Однако теперь новые проекты в ее карьере случаются не так часто, как хотелось бы поклонникам.

14 марта 2023, 16:30
Нелли Уварова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Kleo.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нелли Уварова вывела в свет дочь-принцессу

По теме

"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика

Нелли Уварова растит из сына отшельника

Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым

Артист не только преуспел в карьере, но и построил крепкую семью

Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Можно ли из старых отношений сделать красивую историю?

Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца

Подборка новинок.

Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой "Бедной Насти" Страховым

Актер счастлив как в карьере, так и в личной жизни

Работа в США, связь с миллиардером, отсутствие семьи: как живет звезда "Содержанок" Ахмедова

Актриса часто появляется на экранах, но почти не рассказывает о личном

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 13/03ПндОльга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 13/03ПндПечальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член 13/03ПндУтонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть 14/03Втр"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение