Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой

В жизни актрисы было немало тяжелых моментов

14 марта Нелли Уваровой исполняется 43 года. Она прославилась и полюбилась публике благодаря сериалу "Не родись красивой". За историей скромной Кати Пушкаревой в исполнении Уваровой наблюдала буквально вся страна. Но не все знали, как складывалась судьба артистки за пределами экранов.

Детство Нелли Уваровой нельзя назвать простым. В начале 90-х семья будущей артистки оказалась в числе беженцев с территории Грузии и перебралась в Россию. С тех пор беззаботное время для девочки закончилось. Нелли с 14 лет проживала в общежитии у сестры и помогала родителям. Чтобы заработать, ей приходилось трудиться курьером, раздавать листовки и торговать мороженным.

Несмотря на трудности, Уваровой удалось не только успешно окончить школу, но и с первой попытки поступить во ВГИК. А в 2005 году жизнь актрисы полностью изменилась. После выхода сериала "Не родись красивой" на нее обрушилась бешеная популярность. Это стало для звезды непростым испытанием. Исполнительница роли Кати Пушкаревой чувствовала себя некомфортно из-за пристального внимания и была вынуждена на время уйти в тень после завершения проекта.

Личная жизнь артистки тоже не была безоблачной. В первый раз она вышла замуж в 2005 году. Ее супругом стал режиссер "Не родись красивой" Сергей Пикалов. Брак просуществовал всего четыре года и закончился разводом. Одни говорили, что камнем преткновения стал плотный график Уваровой, а другие утверждали, якобы у Пикалова появилась другая женщина.

Со второй попытки Нелли Уваровой удалось наладить личную жизнь. Она вышла за коллегу по цеху Александра Гришина и построила с ним крепкий брак. Сейчас в семье подрастают двое детей: 11-летняя дочь Ия и шестилетний сын Игнатий. Однако семейная жизнь пары не обошлась без трудностей. После появления на свет дочки Уварова забеременела во второй раз, но потеряла ребенка. Случившееся стало для звезды большим ударом.

К счастью, сейчас в жизни Нелли Уваровой все хорошо. Актриса не только наслаждается семейным счастьем, но и продолжает сниматься. Однако теперь новые проекты в ее карьере случаются не так часто, как хотелось бы поклонникам.