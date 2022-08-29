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Нелли Уварова растит из сына отшельника

Нелли Уварова растит из сына отшельника

Сын Нелли Уваровой никогда не будет играть со сверстниками
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Нелли Уварова, взлетевшая в популярности до безумных высот во время съемок сериала “Не родись красивой”, пропала с радаров прессы сразу после окончания съемок. С тех пор она ведет закрытый образ жизни и редкая подробность о ее семье может просочиться на страницы изданий.

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В 2011 году исполнительница роли Кати Пушкаревой вышла замуж и родила двоих детей: дочь Ию и сына Игнатия. Их воспитанию, а вовсе не съемкам в кино, Уварова уделяет все свое время.

На днях Нелли Уварова вышла в свет с сыном: семья посетила детский город профессий. Пока мальчик увлекся играми, у Нелли нашлось время, чтобы рассказать журналистам о воспитании своего сына.

Оказывается, Уварова даже не думает начинать готовить своего пятилетнего сына к школе: она воспитает его сама, на домашнем обучении. Поиск своего признания, а не посещение школы, считает Нелли, является самым важным в жизни человека.

Таким образом, мальчик не будет играть со сверстниками на переменах и будет лишен школьной социальной жизни. Нелли Уварова, считают интернет-пользователи, растит из сына отшельника.

Куда же смотрит отец мальчика Александр Гришин? До воспитания детей Нелли Уварова супруга не допускает. Он, по словам актрисы, “он давно не авторитет” для нее.

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КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Нелли Уварова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
29 августа 2022, 20:13 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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