"Многие забыли": звезда "Универа" оказалась никому не нужной

Актерам, которые долгое время играют одну роль, приходится нелегко. Например, Александр Мартынов, которого знают как Валю Будейко из "Универа", оказался никому не нужным как актер. Ему не звонили, не приглашали на кастинги. Артист полагает, что в нем видели лишь одного персонажа, но уверяет, что является разноплановым.
Жизнь звезды популярного сериала изменилась после смены фамилии. Дело в том, что раньше Александр был Стекольниковым. Став Мартыновым, актера стали снова приглашать в различные проекты. В недавнем интервью актер признался, что делает все для того, чтобы его заметили.
Мартынов также отметил, что вовсе не скучает по своему персонажу из "Универа". Актер хочет двигаться дальше, развиваться. Однако он не откажется, если ему поступит предложение сыграть в продолжении сериала.
"Я не играл самого себя в "Универе". Я проработал персонажа. Об этом многие забыли", – сказал артист.
Кстати, Александр Мартынов сейчас учится на психолога. Звезда "Универа" полагает, что ему удастся совмещать две разные карьеры. Он планирует проводить в будущем актерские упражнения и тренинги личностного роста.