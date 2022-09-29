Александр Вячеславович Мартынов (Стекольников) актер

Биография, Александр Мартынов (Стекольников)

Александр Мартынов (Стекольников) реализовал очень много образов в российских фильмах и сериалах. Причем персонажи настолько разношерстные, что диву даешься: военный радист, киллер, заключенный, архитектор, полисмен. Однако отечественным зрителям он полюбился в роли ботаника из "Универ. Новая Общага". Образ интеллектуального парня, наставляющего главную красавицу общежития на правильный жизненный путь, стал визитной карточкой актера.

Семья

Александр родился в семье искусствоведа и инженера-системотехника. Мать долгое время работает в Русском музее одним из ведущих научных сотрудников. Отец – инженер. Оба родителя всегда поддерживали все начинания сына. Во многом благодаря правильному воспитанию Стекольников стал звездой российских фильмов и сериалов.

Детство и юность

Главная мечта детства Саши – стать доктором и лечить людей. Однако она не реализовалась потому, что однажды парнишка попал в театральную студию "Форте" в Санкт-Петербурге, где получал различные роли. Ему настолько нравилась сцена, что в 7 классе он даже сменил школу – новое учебное учреждение находилось в непосредственной близости от студии. Мальчик тратил гораздо меньше времени, чтобы попасть в любимое место.

После окончания школы Александр попробовал поступить в СПбГУ на исторический факультет, однако попытка обернулась неудачей. Затем в течение года он проработал в детдоме педагогом, обучая маленьких мальчиков и девочек ритмопластике. В 2004 году молодой парень окончил государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге и навсегда связал свою жизнь с кинематографом.

Карьера, Александр Мартынов (Стекольников)

После окончания академии Стекольников работает в театре. Пока ему только приходится мечтать о больших ролях в фильмах и сериалах. Ему удалось попасть в труппу музыкально-драматического театра "Буфф". Она была известна своими необычными постановками и перформансами. Ключевой ролью для него стал циркач Гудвин (постановка "Волшебник изумрудного города"). После этого выступления будущая звезда "Универа" стал всеобщим любимчиком у деток.

Первые роли в фильмах и сериалах

Дебют в кино у Александра состоялся в 11-летнем возрасте, когда он принял участие в съемках фильма "Окно в Париж" (сыграл ученика). Еще во время учебы в академии Санкт-Петербурга ему предложили роль в сериале "Улицы разбитых фонарей". Несмотря на то, что это был популярный кинопроект, его персонажа Андрея Сомова вряд ли кто-то приметил.

Затем были эпизодические появления в малобюджетных фильмах российского производства. Стекольников засветился в картинах "Полумгла", "Голландский пассаж", "Катерина". Во многих сериалах он получал незначительные роли, но зато самые разные: от архитектора и заключенного до сотрудника правоохранительных органов.

Творческий успех

2013 год можно смело считать знаковым в жизни Александра. Он принимает участие сразу в двух известных сериалах: "Ментовские войны" и "Универ. Новая общага". Поначалу многим казалось, что ему досталась противоречивая комедийная роль, которая вряд ли сулила ему успехи. Однако обаятельный ботаник-очкарик мгновенно влюбил в себя многочисленных зрителей. Роль в сериале принесла Стекольникову славу и признание кинокритиков.

Личная жизнь

Хотя съемки в фильмах занимают много времени, Александр преуспел и на личном фронте. Во время одного из спектаклей судьба свела его с красавицей Марией, которая трудилась художником-технологом. Между двумя молодыми людьми быстро сформировались романтические отношения, перешедшие в свадьбу в 2011 году. И Саша, и Маша были противниками пышных церемоний, поэтому бракосочетание прошло в семейном кругу.

Александр и его жена воспитывают двоих детей. Сын Иван родился у влюбленной пары в 2011 году. Кроме того, актер принял в свою семью ребенка Марии от первого брака (Георгия). Жену можно смело считать музой артиста, которая помогает лучше готовиться к ролям в фильмах и сериалах.

Интересные факты

Александр часто играет в кино роли воров, убийц, заключенных. Хотя у зрителей он ассоциируется с романтичным ботаником из сериала.

Сыграл более чем в 20 различных театральных постановках.

Несколько раз получал серьезные награды за участие в различных фестивалях. В 2004 году победил на конкурсе грантов в Петербурге для молодых ученых и специалистов.

После съемок в сериале "Универ" сменил фамилию на Мартынов. Такая была у его матери в девичестве.

Вместе с женой и сыновьями любит путешествовать.

Роли, Александр Мартынов (Стекольников)

Пока в фильмографии актера не значится большого количества серьезных кинопроектов. Но критики и любители кино уверены, что у талантливого Саши все впереди.

Избранная фильмография:

1992 "Окно в Париж" (учащийся лицея)

2002 – "Улицы разбитых фонарей 4" ("Сом")

2006 – "Свой-чужой" (архитектор)

2013 "Ментовские войны" (киллер)

2013-2018 "Универ. Новая общага" (Валя Будейко)

Актер сегодня

Александр Мартынов (Стекольников) не занят в масштабных фильмах или сериалах. Трудно отметить какую-то значимую роль в карьере, за исключением Вали Будейко. В 2019 году был членом жюри известного фестиваля "Российская студенческая весна". Педагогический опыт, полученный много лет назад, пригодился ему в жизни. Он открыл курсы актерского мастерства с упором на пластику.