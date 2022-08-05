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Сериалы
"Мамочки!": сплющенная кровавым пятном на дороге Александрова осталась без ног

"Мамочки!": сплющенная кровавым пятном на дороге Александрова осталась без ног

Марина Александрова напугала фанатов необъяснимым видом.
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Исторический сериал "Екатерина" радует телезрителей уже несколько лет. В 2019 году состоялась премьера третьего сезона ленты под названием "Екатерина. Самозванцы". Умники критиковали сериал за исторические неточности, но досталось и Марине Александровой, которая играла главную роль. Несмотря ни на что, четвертый сезон сериала люди ждут с нетерпением.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

По сюжету в 1745 царствующая императрица Елизавета Петровна старается не допустить до престола своего единственного наследника слабоумного племянника Петра III. Елизавета решает женить цесаревича и воспитать его сына как будущего императора.

В Петербург съезжаются невесты. Среди них юная принцесса Фике, София Фредерика из обедневшей ветви прусских королей.

"Маленькая Фике. Екатерина Алексеевна. Екатерина Вторая. Екатерина Великая", – написала Мария Александрова в своем аккаунте.

На фото она предстала сидя на дороге в ярко красном кровавом платье. Создалось впечатление, что пышная пачка сплющена, ее ног видно не было. Поклонники с восторгом восприняли новость о продолжении съемок.

"О, мамочки! Будет новый сезон?"; "Любимейший исторический сериал!"; "Лучшая Екатерина"; "С этой роли я вас как актрису полюбила", – написали в комментариях.

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Марина Александрова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 08:37 Источник: соцсети • Требует проверки
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