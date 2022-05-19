"Порочная женщина": Александрову вывели на чистую воду после эмиграции

39-летняя Марина Александрова по праву считается одной из самых красивых российских актрис.

Будущая звезда родилась в Венгрии в семье советского офицера. Будучи еще совсем маленькой, Марина Александрова (тогда Пупенина) эмигрировала в Россию. По долгу службы отца семья несколько раз переезжала, пока не осела в Ленинграде. А учиться актерскому мастерству Марина поехала в столицу, где и стала настоящей звездой.

Телеведущий Александр Васильев считает, Марина Александрова является отличным примером того, как красивы могут быть российские артистки. Отечественную знаменитость вполне можно сравнить с самой Моникой Беллуччи – так она хороша.

В комментарии "7 Дней" историк моды разобрал гардероб Александровой и вывел ее на чистую воду. По мнению мужчины, во внешности артистки удивительным образом сочетаются ангельская красота и что-то чертовски соблазнительное – это доказывает и ее выбор нарядов. Как заметил эксперт, актриса часто предпочитает в одежде классику, которая выгодно подчеркивает ее фигуру.

При этом в некоторых случаях Марина намеренно демонстрирует образ роковой женщины, показывая, что она может быть очень разной. Например, так было на премии "Золотой орел", на которой актриса появилась в черном костюме с огромным черным цветком на шее.

"Рождается образ какой-то порочной женщины," – разоблачил звезду эксперт.

Главной гордостью актрисы, по мнению Васильева, является ее стройная фигура. Марина Александрова всегда умеет правильно себя подать и выбрать позу. В целом актрису вполне можно считать эталоном красоты и женственности.