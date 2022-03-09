Чуда не случилось: Максим Матвеев рассказал об уходе

Актер Максим Матвеев много лет сотрудничал с Московским театром-студией под руководством Олега Табакова. В 2020 году артист неожиданно для всех объявил об уходе. В свежем интервью Матвеев объяснил, почему решился на увольнение.
Максим Матвеев сразу определил для себя, что без художественного руководителя Олега Павловича Табакова в театре работать не будет. В марте 2018-го мэтра не стало. Нахождение актера в труппе потеряло смысл.
После съемок в сериале "Триггер" Максим написал заявление об уходе. Лента, в которой Матвеев сыграл главную роль, стала хитом на телевидении. "На тот момент мне казалось, что в театре слишком много обязательств, которые превалируют над удовольствиями", – откровенно признался артист.
Работа в театре в какой-то момент начала восприниматься актером как тяжелая ноша. Знаменитость чувствовала себя растерянной. Матвеев терпел неудобства первое время, ждал хороший материал, подходящего режиссера. Но чуда не случилось, и он все бросил.
С возрастом, отметил Максим Матвеев, человек перестает тратить время на ожидание. Лучше, отметила звезда, освободить себя и посвятить семье. От театра Максим Матвеев решил пока дистанцироваться.
Как писали "Дни.ру", ранее Максим Матвеев рассказал о первом знакомстве с супругой, Елизаветой Боярской. Актриса не сразу привлекла внимание звезды сериала "Триггер".