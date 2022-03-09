"Я пытался вывезти тело и восемь часов ехал с ним": звезда "Кухни" сообщила о смерти

Звезда сериалов "Медиатор", "Кухня" и "Звоните ДиКаприо!" Андрей Бурковский сообщил о пережитой трагедии. 13 лет назад популярный актер потерял младшего брата Александра.
Брат, поведал Андрей, умер на его глазах в поселке Шерегеш Кемеровской области. "Я пытался вывезти тело Саши и восемь часов ехал с ним до Томска", – поведал актер в личном микроблоге.
Актер не знал, как сообщить о несчастье матери. Андрей послал приятельницу домой к родительнице, когда та приехала, он набрал номер и поведал горькую весть.
Бурковский признается, что не мог мыслить ясно от горя. На похоронах брата он был не в себе.
Близкие и друзья пытались поддержать и утешить Андрея Бурковского, но тщетно. Тогда актер решил, что горе – субъективная вещь, его не понять никому, кроме тебя самого. Но сейчас звезда "Кухни" считает иначе.
Сегодня, отметил артист, горе чувствуют многие. В сердце каждого боль, которую невозможно унять. Эти тягостные чувства, по словам Бурковского, объединяют даже тех, чьи взгляды диаметрально противоположны.
8 марта, поведал Андрей Бурковский, его брат мог бы отметить очередной день рождения. Александру могло бы исполниться 37 лет. Актер очень тоскует по близкому.