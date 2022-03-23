Стала многодетной и сбросила 20 кило: куда пропала звезда сериала "Сабрина – маленькая ведьма"

Культовый молодежный сериал "Сабрина — маленькая ведьма" завершился почти два десятилетия назад. Главную роль в ленте играла американка Мелисса Джоан Харт. Скоро звезда картины для подростков отметит 46-летие.
В начале нулевых Мелисса отодвинула карьеру на второй план. В 2003-м звезда сериала о юной волшебнице вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. Тогда актриса решила для себя, что ее главная работа – это материнство. Знаменитость подарила супругу троих сыновей: Мейсона Уолтера, Брэйдона Харта и Такера МакФаддена.
Беременности и роды сильно отразились на внешности Мелиссы Джоан Харт. Актриса набрала 20 килограммов. Чтобы вернуться к прежним формам, звезде пришлось сильно потрудиться. 14 месяцев Мелисса сидела на диете и усиленно тренировалась.
"Сабрина — маленькая ведьма" недолго занималась предпринимательством. Знаменитость несколько лет держала кофейню, но бизнес не удался. Какое-то время Мелисса Джоан Харт продавала книги собственного сочинения. Актриса издавала мемуары.
Сейчас Харт трудится режиссером в фирме своей матери. У родительницы актрисы собственный продюсерский центр. Мелисса снимает малобюджетные фильмы для семейного просмотра. Иногда Мелисса и сама оказывается перед камерой, правда, запоминающихся ролей ей больше не дают.