Оскорбившее русских продолжение "Секса в большом городе" продлили на второй сезон

Создатели продолжения сериала "Секс в большом городе" поделились новостями. HBO Max решил продлить ленту "И просто так" на второй сезон. Работа над новыми сериями уже началась.
Шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг считает, что лента "И просто так" стала прорывом. История о трех сильных женщинах должна получить развитие, считает автор ленты.
Первый сезон сериала "И просто так", напомним, стартовал на экранах в начале декабря 2021 года. Картина, надо сказать, получилась очень скандальной. Так, например, восьмой эпизод, считают пользователи Сети, оскорбляет русских женщин. В одной из сцен серии утверждается, что барышни из России частенько становятся проститутками в США.
Кроме того, недовольство публики вызвал небинарный персонаж шоу Че Диас, роль которого сыграла актриса Сара Рамирес. Слишком уж неоднозначной получилась героиня. Поклонники ленты сочли сексуальную сцену с участием Че Диас и Миранды Хоббс худшей в истории кинематографа.
Трансляция "И просто так" спровоцировала еще один скандал. Для многих смерть мужа главной героини, Мистера Бига, стала большой неожиданностью. По сценарию супруг Кэрри Брэдшоу скончался после занятий на тренажере Peloton. Интересно, что из-за смерти любимого многими персонажа акции бренда, производящего тренажеры, обрушились на рынке.