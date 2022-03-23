Убитый горем вдовец Тодоровский оставил пронизанное болью сообщение: Как можно пережить?

Режиссер Валерий Тодоровский недавно потерял жену – звезду сериала "Оттепель" Евгению Брик. 40-летняя актриса умерла 10 февраля после продолжительной борьбы с коварным недугом. У красавицы-артистки был рак.
После трагедии Тодоровский поставил соцсети на паузу. Поговаривают, что режиссер общался лишь с родственниками и близкими друзьями. Он принимал соболезнования, но отказывался обсуждать детали кончины супруги.
Наконец Тодоровский вышел на связь с поклонниками. Убитый горем вдовец опубликовал в соцсетях фото Брик. Под снимком режиссер написал лишь одно: "Женя".
От поста Валерия Тодоровского, надо сказать, разрывается сердце. Краткое послание режиссера пронизано болью. "Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!" – пишут фанаты режиссеру.
Как писали "Дни.ру", Валерий Тодоровский теперь в одиночку воспитывает 12-летнюю дочь. Растить девочку кинематографисту помогает теща – 61-летняя Галина Хиривская. У Тодоровского сложились очень хорошие отношения с матерью Брик. Валерий и Галина делают все, чтобы дочка Евгении чувствовала себя хорошо и продолжала обучения.
Валерий Тодоровский, его наследница и теща проживают в США, в Лос-Анджелесе. Дом знаменитости находится в престижном районе, что недалеко от океана.