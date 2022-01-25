Куварзина, Михалкова и не только: кто из знаменитостей похудел до неузнаваемости

Некоторые знаменитости избавляются от лишнего веса, чтобы победить серьезный комплекс, а кто-то вынужден бороться с килограммами исключительно ради собственного здоровья. Иногда при похудении звезды меняются настолько, что их перестают узнавать даже многие верные поклонники.

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