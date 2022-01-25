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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из фильма "Две девицы на мели-2" Кадр из фильма "Домработница" Кадр из фильма "Берега"

Куварзина, Михалкова и не только: кто из знаменитостей похудел до неузнаваемости

Некоторые знаменитости избавляются от лишнего веса, чтобы победить серьезный комплекс, а кто-то вынужден бороться с килограммами исключительно ради собственного здоровья. Иногда при похудении звезды меняются настолько, что их перестают узнавать даже многие верные поклонники.
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Юлия Куварзина

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Многие россияне знают Юлию Куварзину благодаря сериалу "Воронины". В свое время добродушная пышка Настя, жена Лени, покорила большинство телезрителей. Однако теперь актриса выглядит не совсем так, какой мы привыкли видеть ее на экранах.

Несколько лет назад Юлия сбросила 22 килограмма. Артистка избавилась от лишнего веса благодаря специалисту, но проблем в ее жизни меньше от этого не стало. Чтобы вернуть зрителям ту себя, к которой они давно привыкли, ей приходилось воссоздавать былые формы, подкладывая под одежду вещи.

Михаил Казаков

Кадр из фильма "Берега"

Сейчас многие поклонники "Папиных дочек" могут даже не узнать Михаила Казакова, сыгравшего в сериале роль Полежайкина. Актер уже давно не напоминает того неуклюжего и полноватого персонажа, который так полюбился зрителям. В свое время Михаил серьезно взялся за свой внешний вид и сильно преобразился.

Благодаря подвижному образу жизни Казаков избавился от 40 килограммов. Кроме того, звезда "Папиных дочек" отрастила щетину и поменяла прическу. Некоторых поклонников сериала до сих пор шокируют внешние изменения актера.

Ольга Картункова

Кадр из фильма "Две девицы на мели-2"

Любители КВН помнят веселую пышечку Ольгу Картункову. Однако теперь актриса выглядит совсем иначе – от ее внушительных форм не осталось и следа. Похудеть звезда клуба веселых решилась не из-за комплексов, а ради собственного здоровья. Теперь поклонники еще больше восхищаются Ольгой, избавившейся аж от 84 килограммов.

Светлана Пермякова

Кадр из фильма "Домработница"

Исполнительница роли медсестры Любы в "Интернах" решилась на изменения после окончания съемок сериала. Теперь далеко не все телезрители смогут узнать Светлану, ведь она сбросила 15 килограммов и сильно преобразилась. Многие поклонники отмечали, что новый образ идет актрисе намного больше. А знаменитость рассказывала, что предпочитает избавляться от лишнего веса без изнурительных тренировок и голодания.

Анна Михалкова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Несколько лет назад старшая дочь Никиты Михалкова избавилась от лишнего веса. Актриса похудела на 15 килограммов по рекомендации врача с помощью скорректированного питания и занятий спортом. Если некоторые поклонники Анны сильно огорчились, заметив ее внешние изменения, то другие только поддержали знаменитость, которая стала выглядеть еще моложе и привлекательнее.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 12:40 Источник: Femmie.ru ✓ Надежный источник
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