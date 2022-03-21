Пригласил к себе жить: кто помогает убитому горем Тодоровскому воспитывать дочь умершей Брик

В феврале скончалась звезда отечественного кино и сериалов Евгения Брик. 40-летняя актриса, супруга известного режиссера Валерия Тодоровского, скончалась после длительной борьбы с раком.
Евгению кремировали в Америке. Актриса и ее муж много лет прожили в Лос-Анджелесе. Прах Брик планировали привезти в Россию летом, но теперь с этим сложно. Авиасообщение между нашей страной и США приостановлено на неопределенный срок.
Семья не может смириться со смертью Евгении Брик. Мать и младшая сестра актрисы не общаются даже с друзьями, не отвечают на звонки и сообщения. Валерий Тодоровский тем временем принимает соболезнования от коллег и знакомых, однако детали смерти жены обсуждать ни с кем не хочет.
12-летняя дочь Евгении и Валерия посещает школу, репетитора, кружки, занимается музыкой. За девочкой присматривает бабушка – 61-летняя Галина Хиривская – мать Евгении Брик. Как оказалось, Валерий Тодоровский пригласил тещу пожить в своем доме. С матерью жены у режиссера всегда были теплые отношения.
Накануне в Сети впервые появились фото особняка, в котором проживает Тодоровский. Жилище режиссера и его семьи находится недалеко от океана в районе Плайя-дель-Рей. Это непримечательный дом в три этажа, с гаражом на несколько авто и террасой.