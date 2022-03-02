"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии

Звезда отечественных теленовелл Марина Александрова рассказала, что в конце 2020 года пережила личную трагедию. Умер близкий друг и учитель актрисы – коллега по цеху Сергей Колтаков. Он скончался на 65-м году в столице. Колтаков долгое время боролся с тяжелой болезнью.
В свежем интервью Марина Александрова призналась, что знала о недуге актера. Болезнь стремительно прогрессировала, артистка очень переживала за коллегу. Александрова звонила Колтакову каждый день, беседовала с ним по два часа. Так продолжалось больше двух месяцев, пока Марина не улетела в отпуск.
В последний раз актриса говорила с другом в свой день рождения – 29 августа. Александрова уже тогда осознавала, что больше никогда не поговорит с Колтаковым.
"Я понимала, что это последний наш разговор, и не хотела его отпускать, кричала ему, что он нужен всем, что он нужен мне: "Я не могу без вас!" – откровенно призналась актриса.
В тот день Сергей Колтаков сказал звезде теленовелл много важных слов, которые та сохранит в памяти на всю жизнь. Актер призвал подругу держаться. 7 сентября 2020 года Сергея Колтакова не стало.
Марина Александрова считает, что ее друг был настоящим гением. По словам актрисы, Колтаков никогда не грезил славой, в актерской среде его почитали за талант.
Александрова до сих пор не смирилась с потерей. Иногда актриса мысленно обращается к Колтакову. Артистку не отпускает желание поговорить с приятелем. Сергей и Марина дружили шесть лет.