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"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии

"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии

Марина Александрова откровенно рассказала о пережитом горе.
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Звезда отечественных теленовелл Марина Александрова рассказала, что в конце 2020 года пережила личную трагедию. Умер близкий друг и учитель актрисы – коллега по цеху Сергей Колтаков. Он скончался на 65-м году в столице. Колтаков долгое время боролся с тяжелой болезнью.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

В свежем интервью Марина Александрова призналась, что знала о недуге актера. Болезнь стремительно прогрессировала, артистка очень переживала за коллегу. Александрова звонила Колтакову каждый день, беседовала с ним по два часа. Так продолжалось больше двух месяцев, пока Марина не улетела в отпуск.

В последний раз актриса говорила с другом в свой день рождения – 29 августа. Александрова уже тогда осознавала, что больше никогда не поговорит с Колтаковым.

"Я понимала, что это последний наш разговор, и не хотела его отпускать, кричала ему, что он нужен всем, что он нужен мне: "Я не могу без вас!" – откровенно призналась актриса.

В тот день Сергей Колтаков сказал звезде теленовелл много важных слов, которые та сохранит в памяти на всю жизнь. Актер призвал подругу держаться. 7 сентября 2020 года Сергея Колтакова не стало.

Марина Александрова считает, что ее друг был настоящим гением. По словам актрисы, Колтаков никогда не грезил славой, в актерской среде его почитали за талант.

Александрова до сих пор не смирилась с потерей. Иногда актриса мысленно обращается к Колтакову. Артистку не отпускает желание поговорить с приятелем. Сергей и Марина дружили шесть лет.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 13:01 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

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Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
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Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
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Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ
Слава Украине 💙💛
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