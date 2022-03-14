"Все в лицо говорят": сын Михалкова сообщил о расколе в семье

У известного режиссера Никиты Михалкова четверо детей. Первенца Степана кинематографисту родила первая супруга Анастасия Вертинская. Во втором браке с Татьяной Михалковой режиссер стал отцом сына Артема и двух дочерей Анны и Надежды.
В свежем интервью сын знаменитости, Артем Михалков, рассказал, как выстроены взаимоотношения в его семье. Как оказалось, дети Никиты Сергеевича расколоты на два лагеря. Дочери режиссера, Анна и Надежда, дружат между собой, помогают друг другу в сложных ситуациях. Между тем братьев девушки держат на дистанции. "Мы, братья, где-то в стороне", – поведал Артем.
Михалков-младший сообщил также, что в его семье не принято кривить душой. Его родные "все в лицо говорят". Впрочем, заметил сын кинематографиста, основа семьи Михалковых – это любовь. Кроме того, дети Никиты Сергеевича никогда не конкурируют друг с другом.
Недавно Надежда Михалкова представила на суд общественности собственную режиссерскую работу – сериал "Номинация". Со старшим братом Артемом, который более опытен в вопросах создания кино, девушка не советовалась. "Я не читал ее сценарий. Не видел никаких материалов", – поделился Михалков-младший. В семье не влезают в дела и проекты родственников, отметил Артем.