Брызжущая ядом звезда "Великолепного века" размазала Ханде Эрчел

58-летняя звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Хюлья Авшар пожаловалась на несправедливость. Звезда турецких теленовелл считает, что некоторые молодые артистки незаслуженно пользуются популярностью у режиссеров и продюсеров. Часто, говорит Авшар, звезды получают роли и выгодные контракты благодаря раскрученным профилям в соцсетях, а на актерские данные давно никто не обращает внимания. Дескать, так на экраны попадают совершенно бесталанные особы.
Озвучивая претензии к современной индустрии турецкого кино, Хюлья Авшар каких-либо конкретных имен не называла. Между тем пользователи Сети решили, что звезда "Великолепного века. Империи Кесем" говорит о 28-летней актрисе Ханде Эрчел. Сегодня на страницу Ханде в "Инстаграм" подписано 27 миллионов пользователей. В России Эрчел стала узнаваема благодаря сериалу "Постучись в мою дверь". Популярность в соцсетях приносит молодой артистке большие деньги: у нее много рекламных контрактов и предложений о съемках.
Хюлья Авшар отметила также, что гордиться аудиторией в соцсетях – большая ошибка. 58-летняя знаменитость уверена, что популярность таких артисток как Ханде Эрчел не будет долгой. На экранах в итоге останутся только по-настоящему талантливые персоны.
"Бить себя в грудь со словами что у вас 20 миллионов подписчиков — не лучший вариант", – размазала молодую коллегу по цеху Хюлья.
Авшар отметим, в последнее время часто набрасывается с критикой на других актеров. В Сети считают, что 58-летняя актриса не может смириться с тем, что вышла в тираж. За последние четыре года Авшар снялась только в двух проектах. Поговаривают, что звезда "Великолепного века" просто-напросто брызжет ядом от зависти.