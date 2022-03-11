Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Пятница
11 марта
Лента новостей
12:32
Не позавидуешь: Охлобыстин сообщил о горькой доле оставивших Россию звезд
12:28
Серьезное ДТП: в семье Михалкова произошло несчастье
12:19
Глава европейской дипломатии назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
12:04
Заговорившая о раке Дакота оказалась в больнице: Отрыв тромба и кровоизлияние
11:51
Снаружи и внутри: как выглядит двухэтажный коттедж звезды "Кухни" Горбань в элитном поселке
11:45
"Устала надевать маску": Вымотанная Чехова пожаловалась на проблемы
11:44
"Петля": вскрылись старые проблемы между Ивлеевой и Элджеем
11:44
В 14 лет крутила роман с узбеком, в 19 родила от непутевого, увела женатого: бурная личная жизнь Ароновой
11:19
"Я сделаю все": Внезапно ушедший солист "Отпетых мошенников" получил посмертное обещание
11:14
Бросившая дочь Савичева взвыла из-за обвинений: Просто идиотизм!
11:04
Песенка спета: Рискующий потерять детей Лазарев может остаться без гроша
10:49
Брызжущая ядом звезда "Великолепного века" размазала Ханде Эрчел
10:31
"Мне жалко денег": 48-летняя Голубкина оправдалась за неухоженный вид
10:25
Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась выходить на работу
10:01
Сексапильная Ратаковски разделась догола в день рождения сына
09:39
Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске
09:37
"Один звонок Зеленскому все решил": Кравец об откупившей сына и внука от тюрьмы Ротару
09:35
Бузова столкнулась с серьезными проблемами: Все не очень успешно
09:24
На Западе разрешили травить россиян: Главное о спецоперации на Украине к 11 марта
09:00
"Бурного секса и достойных мужчин": Бросившая дочь и мужа Артемова развлеклась с толпой
08:46
Еще одной звездой меньше: Слепаков вслед за другими покинул Россию
06:14
День святого Порфирия: что нельзя делать 11 марта
04:26
К чему снится свеча
02:39
Иван Васильевич меняет профессию
00:08
"Держу у себя в рабстве": муж Королевой сделал шокирующее заявление
21:51
Бузова плюнула на закрытие MacDonald’s в России: Я гордая!
21:42
Умер солист группы "Отпетые мошенники"
21:28
В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
20:40
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
20:28
Жители Африки готовы присоединиться к российской спецоперации на Украине
19:45
Журналистка Шафран разоблачила дискриминацию россиян в Европе
19:37
В Москве участник драки получил удар ножом в переходе метро
19:02
Боня в плавках со стразами сверкнула плоским животом и налитой грудью
18:27
60-летний Бутман готовится к свадьбе с молодой журналисткой
18:21
У Илона Маска родилась дочь
18:02
Новые профессии: Сати Казанова проявила навыки доярки
17:57
Самовлюбленная Волочкова в футболке со своим лицом встала на сторону соперницы Борисовой
17:56
Шишкова отреагировала на отмену Тимати праздника общей дочери
17:51
В черном списке: улетающий из Москвы с прикрытым лицом Прилучный поспешил объясниться
17:33
"Жертва на алтарь победы": США обвинили в разрушении экономики Европы
17:22
Тарасов спровоцировал слухи о беременности жены: Может быть, с четвертым справлюсь?
17:18
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
17:12
Роскошные особняки в США, вилла в Испании, яхта: как Леонтьев спустил свои миллионы за границей
17:11
Народ бьет тревогу из-за болезненного вида отощавшей Ирины Шейк
16:58
Роскошная усадьба, чернокожий зять, отказ от ЭКО: как сейчас живет звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин
16:56
Эксперт Кауфман назвал катастрофическим газовый сценарий для Европы
16:46
"Они нужны нашей стране": российских артистов не пустили в Европу
16:45
"Я ничего не ожидаю": предполагаемый любовник Асмус сделал заявление
16:36
Усохшая на чужбине Чехова вызвала оторопь
16:21
"Перед детьми каюсь": Сябитова впала в истерику после закрытия Макдональдса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Брызжущая ядом звезда "Великолепного века" размазала Ханде Эрчел

Брызжущая ядом звезда "Великолепного века" размазала Ханде Эрчел

Хюлья Авшар из сериала "Великолепный век. Империя Кесем" набросилась на Ханде Эрчел.
прочитано 128 раз

58-летняя звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Хюлья Авшар пожаловалась на несправедливость. Звезда турецких теленовелл считает, что некоторые молодые артистки незаслуженно пользуются популярностью у режиссеров и продюсеров. Часто, говорит Авшар, звезды получают роли и выгодные контракты благодаря раскрученным профилям в соцсетях, а на актерские данные давно никто не обращает внимания. Дескать, так на экраны попадают совершенно бесталанные особы.

ПО ТЕМЕ

Чем утешается Керем Бюрсин из сериала "Постучись в мою дверь" после расставания с Ханде Эрчел

Озвучена настоящая причина расставания Ханде Эрчел и Керема Бюрсина

Конфликты, рухнувшие браки и одиночество: как живет самая скандальная звезда "Великолепного века"

Великолепный век. Империя Кесем – 2 сезон (сериал)

Озвучивая претензии к современной индустрии турецкого кино, Хюлья Авшар каких-либо конкретных имен не называла. Между тем пользователи Сети решили, что звезда "Великолепного века. Империи Кесем" говорит о 28-летней актрисе Ханде Эрчел. Сегодня на страницу Ханде в "Инстаграм" подписано 27 миллионов пользователей. В России Эрчел стала узнаваема благодаря сериалу "Постучись в мою дверь". Популярность в соцсетях приносит молодой артистке большие деньги: у нее много рекламных контрактов и предложений о съемках.

Хюлья Авшар отметила также, что гордиться аудиторией в соцсетях – большая ошибка. 58-летняя знаменитость уверена, что популярность таких артисток как Ханде Эрчел не будет долгой. На экранах в итоге останутся только по-настоящему талантливые персоны.

"Бить себя в грудь со словами что у вас 20 миллионов подписчиков — не лучший вариант", – размазала молодую коллегу по цеху Хюлья.

Авшар отметим, в последнее время часто набрасывается с критикой на других актеров. В Сети считают, что 58-летняя актриса не может смириться с тем, что вышла в тираж. За последние четыре года Авшар снялась только в двух проектах. Поговаривают, что звезда "Великолепного века" просто-напросто брызжет ядом от зависти.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: instagram.com / handemiyy
Автор: 11 марта 2022, 10:49 Источник: Aksam ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске

Вот это богатырь!
Шоу-бизнес

В 14 лет крутила роман с узбеком, в 19 родила от непутевого, увела женатого: бурная личная жизнь Ароновой

Неудачи в любви актрисы
Шоу-бизнес

"Трусливая гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями

Звезда ответила на оскорбления

Шоу-бизнес

Высказывание Леонтьева довело до слез 82-летнюю вдову Солженицына

Потрясение и трепет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+