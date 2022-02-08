Крах неминуем: продюсер "Великолепного века" предрек турецким сериалам печальное будущее

Тимур Савджи указал на проблему индустрии.



Создатель исторической теленовеллы "Великолепный век" Тимур Савджи заявил, что индустрия сериалов в Турции переживает кризис. 47-летний продюсер указал на то, что большинство современных проектов закрывается досрочно из-за неудовлетворительных рейтингов. Савджи винит во всем жадных коллег по цеху.

По словам создателя картины о Хюррем-султан, современные продюсеры ориентируются только на рейтинги. Нынешние авторы, считает Тимур Савджи, не думают о том, чтобы подарить зрителю цельную историю, которая может чему-то научить или привнести что-то новое. Если создатели думают только о цифрах и потенциальной прибыли, то крах проекта неминуем. Концентрация исключительно на рейтингах ведет к потере аудитории, рассудил Савджи.

Продюсер "Великолепного века" уверен, если ситуация на турецком телевидении не изменится, то турдизи ожидает печальное будущее. "Каждый проект должен нести в себе смысл, пока этого не происходит, сериалы будут закрываться", – отметил Тимур Савджи.

Отметим, для турецких сериалов рейтинги очень важны. Дело в том, что популярность у зрителей влияет на финансирование сериала – чем больше у ленты поклонников, тем охотнее рекламодатели несут свои деньги телевизионщикам. Если теленовелла перестает себя окупать, ее ждет закрытие. Поэтому иногда даже хорошие сериалы получают скомканный или совершенно нелогичный финал.