Надежда Михалкова спасает остатки своей репутации

Накануне в Москве состоялась премьера сериала "Номинация". Картину представила Надежда Михалкова. В ленте актриса сыграла главную роль, а также выступила в качестве режиссера и сценариста.
В центре сюжета сериала "Номинация" молодая женщина Вера. Героиня – представительница известной кинематографической династии. Однажды Вера получает роль в Голливуде. Она уверена, что съемки в США сделают ее звездой мирового уровня. На радостях Вера дает разоблачающее интервью, которое провоцирует грандиозный скандал в отечественной индустрии кино.
Мечты героини сериала "Номинация" о большой славе так и остаются мечтами. Голливудский проект не состоялся. Женщина у разбитого корыта. Надежда Михалковой в образе персонажа Веры соглашается снять заказной фильм, чтобы спасти остатки своей репутации. Эта работа сильно повлияет на жизнь героини.
Снимался сериал "Номинация" летом 2021 года. В картине сыграла сестра Надежды Михалковой, Анна Михалкова. Также в ленте появится старший сын Анны, Андрей. Отец парня – бизнесмен Альберт Баков.
Как рассказала Надежда Михалкова в студии шоу "Вечерний Ургант" Первого канала, ее знаменитый папа, режиссер Никита Михалков, дал положительную оценку "Номинации". Кинематографисту понравилась работа наследницы.