Анна Михалкова показала подросшую дочь: Надо же, как похожа на сестру Надежду

Накануне младший ребенок актрисы Анны Михалковой, дочь Лидия, отпраздновала восьмилетие. Звезда сериалов "Обычная женщина", "Шторм" и "Нежность" поздравила наследницу в личном инстаграм-аккаунте.
Анна рассказала, что Лида – самый сложносочиненный ребенок в ее семье. По словам Михалковой, дочь обладает рядом замечательных качеств. Например, ее девочка очень ответственная, веселая, темпераментная и временами серьезная. Кроме того, Лидия растет свободолюбивой, резкой, ранимой и ревнивой. Актриса считает, что ее ребенок наделен даром безусловной любви, однако своих чувств никогда не показывает.
К дочери у Анны Михалковой особый подход. Знаменитость, зная о противоречивом характере Лидии, старается быть с ней очень аккуратной. Звезда сериалов старается стать для наследницы другом.
К публикации Анна прикрепила свежее фото Лиды. По мнению подписчиков артистки, подросшая за лето девочка стала похожа на сестру матери – Надежду Михалкову. Прослеживаются также, по словам обитателей Интернета, черты знаменитого деда – режиссера Никиты Михалкова.
"Ну, надо же!!!Как она похожа на Надежду Михалкову!!! Ну, и, конечно, на Деда!На нашего любимого Никиту Сергеевича!!! Михалковская порода 👍👍👍❤️❤️❤️🙏🙏🙏🍓🍓🍓 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассуждают пользователи Сети.
Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. У пары трое детей. У супругов есть еще сыновья: 21-летний Андрей и 20-летний Сергей.
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