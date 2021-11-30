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"Видна порода": Михалкова показала подросших детей от известного режиссера

"Видна порода": Михалкова показала подросших детей от известного режиссера

Актриса вышла в свет с наследниками.
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Актриса Надежда Михалкова воспитывает десятилетнюю дочь Нину и восьмилетнего сына Ивана от брака с режиссером Резо Гигинеишвили. После развода актриса и кинематографист остались друзьями и поровну делят все тяготы родительства.

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Надежда Никитична Михалкова актриса, режиссер

Накануне Надежда Михалкова и ее наследники побывали на катке, что в центре столицы. Как оказалось, для знаменитого семейства такие походы уже добрая традиция. В личном микроблоге Надежда опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с Ниной и Иваном. Артистка и ее подросшие наследники позировали у новогодней елки. Также на каток Михалкова взяла племянницу Лиду – дочь сестры, Анны Михалковой.

Под снимками Надежда отметила, что еще пару лет сможет "приносить поясницу в жертву", удерживая детей на льду. Артистка отметила, что готова рискнуть здоровьем ради веселья отпрысков.

Поклонники отметили, что в детях семьи Михалковых видна "порода". Наследникам известного клана подписчики пожелали счастливого будущего.

Как писали "Дни.ру", минувшим летом Надежда Михалкова снимала сериал "Номинация". Артистка пробовала себя в качестве режиссера. Одну из главных ролей в проекте знаменитости сыграла ее сестра, Анна Михалкова. Сестры Михалковы абсолютно разные, но это не мешает им быть подругами. Анна и Надежда созваниваются каждый день.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 14:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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