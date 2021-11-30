"Видна порода": Михалкова показала подросших детей от известного режиссера

Актриса Надежда Михалкова воспитывает десятилетнюю дочь Нину и восьмилетнего сына Ивана от брака с режиссером Резо Гигинеишвили. После развода актриса и кинематографист остались друзьями и поровну делят все тяготы родительства.
Накануне Надежда Михалкова и ее наследники побывали на катке, что в центре столицы. Как оказалось, для знаменитого семейства такие походы уже добрая традиция. В личном микроблоге Надежда опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с Ниной и Иваном. Артистка и ее подросшие наследники позировали у новогодней елки. Также на каток Михалкова взяла племянницу Лиду – дочь сестры, Анны Михалковой.
Под снимками Надежда отметила, что еще пару лет сможет "приносить поясницу в жертву", удерживая детей на льду. Артистка отметила, что готова рискнуть здоровьем ради веселья отпрысков.
Поклонники отметили, что в детях семьи Михалковых видна "порода". Наследникам известного клана подписчики пожелали счастливого будущего.
Как писали "Дни.ру", минувшим летом Надежда Михалкова снимала сериал "Номинация". Артистка пробовала себя в качестве режиссера. Одну из главных ролей в проекте знаменитости сыграла ее сестра, Анна Михалкова. Сестры Михалковы абсолютно разные, но это не мешает им быть подругами. Анна и Надежда созваниваются каждый день.