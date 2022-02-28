Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи

Известный актер Эммануил Виторган, его жена Ирина и маленькие дочки сейчас в Латвии. Звезда экрана успела сбежать из России до закрытия воздушного пространства над Европой. К сожалению, уже в Юрмале артист понял, что забыл в Москве необходимые документы.
В личном микроблоге Эммануил Виторган молит о помощи. Актер просит людей, которые собираются в ближайшее время направиться в Ригу, посодействовать ему. "Нужно передать документы! Поделитесь, плиз!" – взвыл актер.
Отметим, что супруга знаменитости, Ирина, родилась и выросла в Латвии. Там на данный момент проживает семья женщины. У Виторгана и его избранницы в Юрмале дом. Супруги часто вывозят дочек – трехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару – к морю.
Поклонники Виторгана отметили, что сейчас с перемещением между странами ситуация сложная. Дескать, артист не скоро найдет выход из ситуации. Знаменитости пожелали поскорее решить проблему.
"Отлетались уже, теперь только с голубями", – сетует подписчик Виторгана.
Отметим, что сегодня, 28 февраля, "Аэрофлот" заморозил все рейсы в европейские страны. Ранее ЕС закрыл воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России.