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Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне

Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне

Появились новости со съемок нового сезона сериала "Склифосовский".
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В Москве в самом разгаре съемки нового сезона сериала "Склифосовский". Создатели картины трудятся над десятой частью теленовеллы о медиках.

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На днях киношники снимали сцены юбилея НИИ скорой помощи. Как оказалось, к творческому коллективу картины присоединились актеры, которые были выведены из состава в прошлых сезонах. Актеров уволили, так как, скорее всего, в сюжете для их героев больше не было места.

Так в десятом сезоне зрители увидят Эммануила Виторгана в образе доктора Бреславца, Ольгу Павловец и Дмитрия Миллера, игравших супругов Пастуховых, а также артистку Надежду Горелову, которая исполняла роль бывшей жены главного героя Олега Брагина.

Ольга Павловец покинула сериал "Склифосовский" в 2015 году. В проект актриса возвращается с некоторым волнением. Между тем, как оказалось, минувшие шесть лет Павловец поддерживала дружеское общение с коллективом теленовеллы и была в курсе всех событий на площадке. По словам артистки, чету Пастуховых в ленту вернули зрители.

Экранный муж Ольги Павловец, Дмитрий Миллер, тем временем рассказал, что в продолжении ленты его герой, хирург Петр Пастухов, занимается бизнесом. Он развивает сеть ветеринарных клиник, делая пластические операции животным. О том, как будет складываться судьба его героя в десятом сезоне "Склифосовского", Миллер не знает. Артист не исключает, что появится лишь в сценах празднования юбилея НИИ.

Появление в сюжете героини актрисы Надежды Гореловой может ни на шутку встревожить зрителей. Персонаж артистки, Елена, способна помешать счастью доктора Олега Брагина и его супруги.

Горелова поведала, что жизнь ее героини сложилась хорошо. Но, когда женщина видит Олега, старые чувства напоминают о себе. Между тем теперь Елене есть, что терять, считает Надежда.

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Фото: телеканала «Россия»
Автор: 25 февраля 2022, 17:41 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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