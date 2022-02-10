Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями

Все праздники Виторганы отмечают в "Виторган-клубе". И друзья отлично знают, чем порадовать уже немолодую маму Ирину Виторган, у которой в 2018-м родилась дочь Этель, а спустя год появилась и дочь Клара.
После очередного визита гостей у жены Виторгана остался рак. Да не один, а целая гора! "Вот какой букет из раков сделали в юбилей Ирише близкие друзья Надечка, Юра и Олечка Черные, зная, как Она любит раки", – похвастался на странице в социальных сетях 82-летний Эммануил Гедеонович.
Стоит такой съедобный раковый букет в Москве от 6990 рублей и выше – зависит от размера и наполнения. В него входят полтора килограмма свежесваренных в фирменном бульоне крупных раков и большой краб. Лимон, ароматная зелень и крафтовая подарочная упаковка делают этот подарок и красивым, и практичным.
"Шикарный букет получился! Очень необычно! Браво!", "Уверенна, этот букет пришелся Ире по вкусу и стал фаворитом среди множества цветов", "Креативно, а главное, на радость имениннице", – комментируют необычный подарок поклонники этой красивой пары.