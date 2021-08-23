"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова

Татьяна Догилева больше 27 лет была членом труппы Московского драматического театра имени Ермоловой. Актриса уволилась в августе 2012-го. Уход знаменитости из театра совпал с назначением Олега Меньшикова на должность худрука и директора театра.
Тогда, девять лет назад, Меньшиков сообщил журналистам, что Догилева сама решила покинуть сцену. Дескать, актриса захотела поступить правильно.
"Это не очень прилично не выходить на сцену 20 лет и получать зарплату", – говорил Олег Меньшиков.
Между тем накануне в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ Татьяна Догилева заявила, что была вынуждена покинуть Театр имени Ермоловой. "Меня выгнали", – сказала как отрезала звезда.
64-летняя актриса призналась, что тяжело переживала увольнение. По словам Догилевой, ее расстраивал не факт потери работы, а "подлое поведение людей, которых она любила". Актриса не назвала имен, но, вероятно, речь шла именно о Меньшикове.
Отметим, Татьяна Догилева и Олег Меньшиков много лет были добрыми друзьями. Более того, актер крестил дочь Татьяны – Екатерину. Актриса считала коллегу практически родственником.
Сегодня Татьяна Догилева на театральных сценах практически не появляется. Между тем актриса активно снимается в кино и сериалах. За этот, 2021, и прошлый год у знаменитости было сразу пять премьер: сериалы "Окаянные дни", "Скрытые мотивы", "Вампиры средней полосы", "Отпуск" и фильм "Доктор Лиза".
Отметим, ранее "Дни.ру" писали об уходе Олега Меньшикова из театра имени Ермоловой. Эту должность знаменитость занимала десять лет.
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