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Сериалы
"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова

"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова

Актриса, судя по всему, затаила обиду.
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Татьяна Догилева больше 27 лет была членом труппы Московского драматического театра имени Ермоловой. Актриса уволилась в августе 2012-го. Уход знаменитости из театра совпал с назначением Олега Меньшикова на должность худрука и директора театра.

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Тогда, девять лет назад, Меньшиков сообщил журналистам, что Догилева сама решила покинуть сцену. Дескать, актриса захотела поступить правильно.

"Это не очень прилично не выходить на сцену 20 лет и получать зарплату", – говорил Олег Меньшиков.

Между тем накануне в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ Татьяна Догилева заявила, что была вынуждена покинуть Театр имени Ермоловой. "Меня выгнали", – сказала как отрезала звезда.

64-летняя актриса призналась, что тяжело переживала увольнение. По словам Догилевой, ее расстраивал не факт потери работы, а "подлое поведение людей, которых она любила". Актриса не назвала имен, но, вероятно, речь шла именно о Меньшикове.

Отметим, Татьяна Догилева и Олег Меньшиков много лет были добрыми друзьями. Более того, актер крестил дочь Татьяны – Екатерину. Актриса считала коллегу практически родственником.

Сегодня Татьяна Догилева на театральных сценах практически не появляется. Между тем актриса активно снимается в кино и сериалах. За этот, 2021, и прошлый год у знаменитости было сразу пять премьер: сериалы "Окаянные дни", "Скрытые мотивы", "Вампиры средней полосы", "Отпуск" и фильм "Доктор Лиза".

Отметим, ранее "Дни.ру" писали об уходе Олега Меньшикова из театра имени Ермоловой. Эту должность знаменитость занимала десять лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 12:15 Источник: «Ты не поверишь!» на НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Актриса имени Ленина
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Меньшикова, мало интересуют женщины-актрисы. Сашенька Петров у него, впереди планеты всей. Любовь сводит с ума.
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