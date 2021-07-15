"Слов нет": Измученную опасной болезнью Догилеву выставили из клиники

Неделю назад народная артистка России получила неутешительный диагноз. Ковид поразил 30% легких знаменитости и заставил ее обратиться за срочной помощью к медицинским работникам. Доктора решили госпитализировать Татьяну Догилеву, чтобы она скорее расправилась с недугом. Известная актриса несколько дней пролежала в специальном отделении больницы, куда отправляют зараженных коронавирусом, и сумела восстановить здоровье. Звезда обрадовала поклонников новостью о том, что уже приехала домой.
Кинодива поблагодарила людей, которые оказали ей необходимую поддержку. "Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали..." — написала артистка в Facebook. Татьяна Догилева призналась, что до конца еще не вернулась в прежнее состояние. Артистка посоветовала россиянам заботиться о здоровье и соблюдать меры предосторожности, чтобы не болеть.
Напомним, Татьяна Догилева испытывала головную боль, когда заболела ковидом, и чувствовала слабость. Ее температура повышалась до 38 градусов. Поначалу измученная артистка лечилась противовирусными лекарствами из аптеки, но они не дали значительных улучшений. Из-за безнадежности ситуации актрисе вызвали скорую помощь.
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