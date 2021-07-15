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Шоу-бизнес
"Слов нет": Измученную опасной болезнью Догилеву выставили из клиники

"Слов нет": Измученную опасной болезнью Догилеву выставили из клиники

64-летняя звезда подхватила коронавирус. Татьяна Догилева вернулась из больницы домой.
прочитано 948 раз

Неделю назад народная артистка России получила неутешительный диагноз. Ковид поразил 30% легких знаменитости и заставил ее обратиться за срочной помощью к медицинским работникам. Доктора решили госпитализировать Татьяну Догилеву, чтобы она скорее расправилась с недугом. Известная актриса несколько дней пролежала в специальном отделении больницы, куда отправляют зараженных коронавирусом, и сумела восстановить здоровье. Звезда обрадовала поклонников новостью о том, что уже приехала домой.

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Кинодива поблагодарила людей, которые оказали ей необходимую поддержку. "Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали..." — написала артистка в Facebook. Татьяна Догилева призналась, что до конца еще не вернулась в прежнее состояние. Артистка посоветовала россиянам заботиться о здоровье и соблюдать меры предосторожности, чтобы не болеть.

Напомним, Татьяна Догилева испытывала головную боль, когда заболела ковидом, и чувствовала слабость. Ее температура повышалась до 38 градусов. Поначалу измученная артистка лечилась противовирусными лекарствами из аптеки, но они не дали значительных улучшений. Из-за безнадежности ситуации актрисе вызвали скорую помощь.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 15:21 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

комментарии

Ответить:

Гость803858
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Эти писаки не знают русского языка.
Пишут глупо и неграмотно.
Гость801720
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вы обкурились там и совсем охренели
заголовок - статья
Ежова, ты сдурела совсем
на месте врачей я бы на тебя с.....ку подал в суд за клевету
Гость801593
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Что значит "выставили из больницы"? Ляпаете языком как бабы на деревенской лавке. Дно, а не Дни.
1

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