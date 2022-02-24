"Меня загнали в угол": у истерзанной звезды "Склифосовского" Куликовой случился срыв

Мария Куликова с ужасом вспоминает произошедшее.

Звезда сериала "Склифосовский" рассказала о переменах, которые с ней произошли. У 44-летней актрисы произошла переоценка ценностей. Артистка научилась говорить "нет" и чувствует себя гораздо счастливее.

Карьера Марии Куликовой находится на пике. Актриса нарасхват у режиссеров, ею интересуются журналисты и рекламодатели. Кроме того, у Куликовой подрастает десятилетний сын, который тоже требует внимания. По словам звезды "Склифосовского", однажды на фоне сверхзанятости у нее случился нервный срыв. Она разрыдалась на пустом месте и отправила "всех к чертовой матери".

"Я вспоминаю этот мрачный день с ужасом, потому что тогда меня загнали в угол", – поведала звезда "Склифосовского".

Актриса бала истерзана чувством вины. Куликова поняла, что вокруг слишком много тех, кому она "что-то должна".

В итоге Мария убедила себя в необходимости сменить подход к жизни. Кроме того, Куликова отказалась от общения с некоторыми знакомыми, которые лишали ее сил. Теперь знаменитость не посещает неинтересные встречи, не говорит по телефону, когда ей это не нужно. Артистка предпочитает уделять освободившееся время общению с ребенком.