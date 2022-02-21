10-летний сын спускает деньги Куликовой из "Склифосовского" в виртуальном мире

Актриса сериала "Склифосовский" воспитывает единственного сына Ивана. Наследнику звезды уже десять лет. Мальчик родился в браке Марии Куликовой с коллегой по цеху Денисом Матросовым. Ивану было всего четыре года, когда его мама и папа развелись.
Несмотря на плотный рабочий график, Мария Куликова уделяет много внимания воспитанию сына. В свежем интервью артистка призналась, что учит Ивана правильному отношению к деньгам. Средства на карманные расходы мальчику приходится зарабатывать. Например, он чистит дорожки у дома от снега или отбивает лед с лестницы.
"Он с удовольствием делает, и я ему за это плачу", - поделилась методами воспитания Куликова.
На участке загородного дома звезды сериала "Склифосовский" всегда найдется работа. Осенью Иван убирал яблоки, сгребал опавшие листья с газонов. Грядущей весной наследник звезды будет ухаживать за садом.
Ваня, как современный ребенок, спускает практически все деньги на покупки в виртуальном мире. Сын Куликовой участвует в онлайн-игре, где приобретает оружие и обмундирование для своего героя. Марии приходится контролировать траты наследника. "Деньги живые, а тратятся они на какую-то фигню виртуальную", – сетует звезда "Склифосовского".
Кроме того, Иван самостоятельно платит за пиццу. Мальчик обожает заказывать традиционное итальянское блюдо в ресторане. Еда с доставкой, отмечает Куликова, – дорогое удовольствие, Ваня отлично это понимает.