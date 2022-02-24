Очень похожа: как выглядит подросшая внучка Любови Полищук

Актрисы Любови Полищук не стало в конце осени 2006 года. У звезды отечественного экрана осталось двое детей и двое внуков. У старшего ребенка артистки, Алексея Макарова, подрастает дочь Варвара. Накануне девочка отметила 12-летие.
В личном микроблоге несостоявшаяся невестка Любови Полищук, актриса Виктория Богатырева, опубликовала снимок с Варварой. Артистка отметила под фото, что дочь – ее счастье, которое она старается уберечь от всех невзгод.
Экс-возлюбленная Алексея Макарова, по слухам, одна растит наследницу. Поговаривают, что сын знаменитой актрисы с девочкой общается от случая к случаю. Впрочем, как заметили пользователи Сети, Варвара выглядит очень счастливой. Кроме того, обитатели Интернета считают, что наследница Полищук очень похожа на звездного отца.
Напомним, Алексей Макаров и Виктория Богатырева до ЗАГСа так и не дошли. В одном из интервью Богатырева признавалась, что Макаров даже не забрал ее из роддома. Актрису с малышкой на руках встречали отец и брат. Алексей объявился только через пять дней. Первое время он помогал заботиться о дочке, а потом повел себя некрасиво. По словам Виктории, Алексей злоупотреблял алкоголем и истязал ее ревностью.
После двух лет совместной жизни артисты расстались на дружеской ноте. Поговаривают, что гражданский брак знаменитостей распался из-за Марии Мироновой. Дескать, актер бросил мать своего ребенка, влюбившись в дочь Андрея Миронова. Как писали "Дни.ру", отношения Макарова и Мироновой тоже не продлились долго.