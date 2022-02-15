Битая Макеева и секреты с Мироновой: главные тайны празднующего юбилей сына Полищук Макарова

Что известно о личной жизни знаменитости.

15 февраля 50-летие празднует популярный актер Алексей Макаров. К юбилею артист пришел с солидным творческим багажом – за плечами у знаменитости около сотни киноработ и множество ярких театральных ролей. Между тем Макаров известен не только профессиональными заслугами. Алексей частый гость на страницах светских хроник.

Множество публикаций в прессе посвящены проблемам Алексея Макарова с алкоголем. Актер не скрывает зависимость. Выпивать Макаров начал много лет назад. Как он сам говорит, потянулся к рюмке из-за проблем в личной жизни и профессиональной невостребованности. "Сейчас меня любой нарколог вычислит и поставит алкоголизм третьей степени", – сетовал Алексей в интервью. Пытаясь утопить печали в выпивке, Макаров каждый раз только усугублял ситуацию.

Если о пагубном пристрастии Макаров говорит с журналистами прямо, то от ответов на вопросы о личной жизни всегда уклоняется. Актер не любит публично говорить о том, с кем делит или когда-то делил постель. До сих пор неясно сколько раз Алексей был женат официально.

Известно, что после окончания ГИТИСа Алексей Макаров увлекся партнершей по сцене Марией Сперанской. Артисты три года жили вместе и расстались, устав от постоянной ругани. Алексей к серьезным отношениям оказался не готов. По слухам, актер постоянно давал возлюбленной поводы для ревности и иногда не приходил ночевать домой.

Затем в жизни звезды отечественного экрана появилась танцовщица Ольга Силаенкова. Этот роман Макарова также потерпел фиаско. Виной всему необузданный нрав артиста и его новое увлечение – выпивка.

Алексея Макарова связывали романтические отношения с актрисой Екатериной Семеновой. В одном из интервью Семенова сравнивала интрижку с актером с ураганом.

"Леша человек взрывной, говорящий то, что он думает", – говорила Екатерина.

Против отношений Макарова и Семеновой выступали многие их общие друзья. Например, звезда сериала "Бригада" Павел Майков всерьез опасался, что влюбленные артисты когда-нибудь убьют друг друга.

В ноябре 2006 года Алексей Макаров потерял мать – актрису Любовь Полищук. Смерть родительницы стала для актера большим ударом. В этот тяжелый период знаменитость поддерживала новая зазноба Анастасия Макеева.

Стать счастливыми вместе Макаров и Макеева не смогли. Артисты существовали в состоянии перманентной ссоры. Знаменитости то сходились, то расходились.

"Как только я перевозила к нему свои вещи, как мне казалось, насовсем, отношения разлаживались", – сетовала Макеева.

Точку в отношениях в Алексеем Анастасия поставила после чудовищного скандала, который закончился рукоприкладством. Тогда актриса получила удар по лицу. Макаров же утверждал, что его зазноба пострадала случайно.

В 2010 году актриса Виктория Богатырева подарила знаменитости дочь Варвару. На матери единственной наследницы Макаров так и не женился. Виктория и Алексей были вместе около двух лет и расстались друзьями. Позже Богатырева призналась, что из сына Полищук получился никудышный муж. Дескать, артист жил только для себя и напивался до чертиков.

Ходят слухи, что в 2011 году Алексей Макаров женился на Марии Мироновой. Поговаривают, что знаменитости были супругами около двух лет. Миронова что-либо говорить о браке с Макаровым отказывается.

"Есть ли штамп о браке в паспорте — оставим за кадром", – отмечает актриса.