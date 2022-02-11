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Шоу-бизнес
"А талия-то какая": Вышедший из запоя сын Полищук щеголяет в нарядном платье

"А талия-то какая": Вышедший из запоя сын Полищук щеголяет в нарядном платье

Известный артист Алексей Макаров пококетничал в женской одежде. Наследник Любови Полищук неожиданно преобразился.
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Российский актер театра и кино Алексей Макаров перенес немало трудностей в жизни. До шестого класса сын Любови Полищук учился в школе-интернате, где не понаслышке узнал о боли и жестокости. Родители развелись, когда он был совсем крошкой. Артист пытался найти отца в сознательном возрасте, но узнал о смерти родственника.

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Как писали "Дни.ру", актер с юности злоупотреблял спиртным. В критических обстоятельствах он очень сильно пристрастился к спиртному, а когда вышел из запоя, то раскаялся в содеянном. Сейчас же у мужчины здоровые привычки — он занимается спортом.

Недавно в инстаграм-аккаунте артиста появился юмористический кадр. Алексей Макаров временно перевоплотился в женщину и показал, как щеголяет в нарядном розовом платье с рюшами. Актер забавно пофлиртовал перед камерой, отодвинув с носа темные очки.

Пользователи Сети оценили самоиронию кинозвезды, поддержали его идею. Шутка сына Любови Полищук показалась народу удачной и остроумной.

"Красота — страшная сила!", "Это шедевр!", "Всем душенька хороша", "Уф, какая дама", "Чудесная барышня", "А талия-то какая. Прям зависть берет", "Картина маслом", "Какая прехорошенькая! А стройненькая...", "Хороша девка" — такие комментарии получил Алексей Макаров.


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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 16:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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