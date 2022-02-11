"А талия-то какая": Вышедший из запоя сын Полищук щеголяет в нарядном платье

Российский актер театра и кино Алексей Макаров перенес немало трудностей в жизни. До шестого класса сын Любови Полищук учился в школе-интернате, где не понаслышке узнал о боли и жестокости. Родители развелись, когда он был совсем крошкой. Артист пытался найти отца в сознательном возрасте, но узнал о смерти родственника.
Как писали "Дни.ру", актер с юности злоупотреблял спиртным. В критических обстоятельствах он очень сильно пристрастился к спиртному, а когда вышел из запоя, то раскаялся в содеянном. Сейчас же у мужчины здоровые привычки — он занимается спортом.
Недавно в инстаграм-аккаунте артиста появился юмористический кадр. Алексей Макаров временно перевоплотился в женщину и показал, как щеголяет в нарядном розовом платье с рюшами. Актер забавно пофлиртовал перед камерой, отодвинув с носа темные очки.
Пользователи Сети оценили самоиронию кинозвезды, поддержали его идею. Шутка сына Любови Полищук показалась народу удачной и остроумной.
"Красота — страшная сила!", "Это шедевр!", "Всем душенька хороша", "Уф, какая дама", "Чудесная барышня", "А талия-то какая. Прям зависть берет", "Картина маслом", "Какая прехорошенькая! А стройненькая...", "Хороша девка" — такие комментарии получил Алексей Макаров.