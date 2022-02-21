Что стало с морившей себя голодом 20 дней звездой сериала "Девушки с Макаровым"

Зачем Елена Полянская отказалась от еды?

Звезда сериала "Девушки с Макаровым" Елена Полянская экспериментировать с питанием начала еще в юности. В 17 лет актриса стала веганом, отказавшись от продуктов животного происхождения. Спустя время Елена включила в рацион яйца, молочные продукты и рыбу, а вот к мясу так и не вернулась. Его Полянская избегает уже десять лет.

Однажды Елене потребовалось резко похудеть для съемок. Тогда звезда сериала "Девушки с Макаровым" впервые попробовала голодание. Полянская ничего не ела 20 дней под присмотром специалиста. Тяжело было только первые четыре дня, признается актриса, – не было сил, болела голова. На пятый день стало значительно легче, появилась энергия и легкость в теле.

Звезда "Девушек с Макаровым" морила себя голодом не зря – она действительно быстро потеряла вес. Меньше чем за три недели актриса исхудала на восемь килограммов. Голодание, говорит Полянская, – опасная практика, поэтому лучше обратиться в специализированную клинику.

Елена Полянская пробовала питаться по группе крови. В медучреждении актриса прошла обследование, а потом ей выдали два списка: в первом – рекомендованные продукты, во втором – запрещенные. Придерживаться указаний медиков длительное время звезда "Девушек с Макаровым" не смогла. Из-за работы Полянской приходится питаться вне дома, а найти нужные сочетания продуктов в кафе и ресторанах у нее не получается.

Ранее муж Елены Полянской, звезда сериала "Серебряный волк" Павел Попов, объяснил, почему они несколько лет откладывали свадьбу. Звезды экрана вместе уже девять лет.