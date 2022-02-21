Чем закончится сериал "Серебряный волк" с Игорем Костолевским в главной роли

"Серебряный волк": что будет в финальных сериях ленты.

На этой неделе зрители Первого канала увидят развязку сериала "Серебряный волк". Всего в ленте с Игорем Костолевским в главной роли восемь эпизодов.

В центре сюжета картины "Серебряный волк", напомним, полковник в отставке Александр Волков. Герой давно отошел от дел и занялся преподавательской деятельностью. Между тем 27-летний капитан Игорь Каморин – действующий оперативник. Персонажам предстоит вместе работать над решением важной задачи. Волков и Каморин – две противоположности. Игорь считает, что без современных гаджетов сегодня невозможно бороться с преступностью. Волков тем временем приверженец старой школы.

В шестой серии "Серебряного волка" удается схватить похитителей мальчишки. Выясняется, что злодеи преследовали ужасные цели. Руководство довольно работой Волкова и Каморина. Тандем полковника в отставке и молодого оперативника коллеги считают невероятно эффективным. Между тем дочь Александра, Юлия, считает, что Игорь попал под влияние ее отца. Молодая женщина недовольна этим. В итоге молодые люди скандалят. Тем временем Александра Волкова не оставляет тревога – герой уверен, что Павел Демин собирается вывезти что-то секретное за границу вместе с мальчиком.

Седьмая серия. Волков терпит неудачу. Оказывается, Демин не занимается шпионажем. ФСБ задерживает больного ребенка, что оборачивается для ведомства грандиозным скандалом. Александра и Игоря отстраняют от дел. Юля в шоке от произошедшего. Она ругается с отцом и Игорем. Павел Демин хочет помирить женщину с Александром Волковым. Последний соглашается "перезагрузить" отношения с дочкой, но сваливается с инфарктом.

В восьмой серии ленты дочь присматривает за больным Волковым. Юля больше не держит на отца обиды. Героиня рада тому факту, что теперь у нее два папы. Александр Волков признает ошибку – он зря сомневался в Павле Демине. Игорь Каморин тем временем выясняет, что из лаборатории был похищен радиоактивный металл. Возможно, его хотят использовать для изготовления атомной бомбы. Волков считает, что вещество в ближайшее время захотят вывезти из страны. Теперь героям надо понять, каким способом будут действовать преступники.