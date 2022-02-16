"Можно поздравлять": выпирающий живот 45-летней Погодиной спровоцировал шумиху

Накануне режиссер, сценарист, продюсер, журналист Алексей Пиманов презентовал новую картину "Одиннадцать молчаливых мужчин". На премьеру кинематографист приехал с супругой – известной артисткой Ольгой Погодиной.
Фото с мероприятия наделали в Сети много шума. Свежие кадры с 45-летней Погодиной спровоцировали бурное обсуждение. Дело в том, что Ольга на некоторых кадрах запечатлена как будто бы с выпирающим животом.
Теперь светские сплетники обсуждают причины, по которым актриса могла так увеличиться в районе талии. Возможно, говорят в Сети, знаменитость хорошо поужинала перед выходом в свет. Также злую шутку с Ольгой мог сыграть неправильный крой наряда либо неудачный ракурс съемки. Самые смелые обитатели Интернета заподозрили знаменитость в беременности. "Можно поздравлять со скорым пополнением?" – спрашивают поклонники.
У Ольги Погодиной, отметим, нет детей. Тем временем у ее мужа, Алексея Пиманова, есть два сына от первой супруги Валерии Архиповой и приемная наследница от второй жены Валентины Пимановой.
Роман Погодиной и Пиманова в свое время спровоцировал бурную шумиху в прессе. Злые языки лили на Ольгу тонны грязи, обвиняя ее в крахе семьи режиссера. Позднее выяснилось, что второй брак Алексея распался совсем по другим причинам.