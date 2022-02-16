Развод, дети и трагедия в семье: что известно об актрисе Олькиной из "Серебряного волка"

Что известно о личной жизни популярной актрисы.

Звезда сериалов "Серебряный волк" "Гадалка" и "Однажды в Ростове" Екатерина Олькина – мама двоих сыновей Мити и Мирона. С наследниками, призналась актриса в свежем интервью, у нее мистическая связь. Например, старший сын актрисы Митя появился на свет в ее 30-й день рождения.

Актриса души не чает в своих чадах. По словам Олькиной, о детях она заботится с радостью, любовью и благодарностью. Недавно Екатерина пережила трагедию – умерла ее мама. Знаменитость еще не смирилась с потерей. Смерть родительницы заставила актрису многое переосмыслить, взгляды на воспитание наследников в том числе. "Нужно быть благодарной за каждый день, который мне дарит жизнь", – рассуждает звезда сериала "Серебряный волк".

Сына Митю актриса родила в браке с актером Иваном Замотаевым. Мальчик появился на свет в ноябре 2015 года.

С Замотаевым Олькина познакомилась на кинофестивале. Какое-то время артисты были только друзьями, сближались постепенно. Свадьба Екатерины и Ивана была скромной. В ЗАГС пара пришла в повседневной одежде, а после росписи собрала родственников и друзей на пикнике.

К сожалению, вместе жить долго и счастливо у Олькиной и Замотаева не получилось. После рождения ребенка артисты расстались.

Весной 2020-го Екатерина Олькина стала мамой во второй раз. Сына актриса "Серебряного волка" назвала Мироном. Личность отца мальчика знаменитость скрывает.

Младший Мирон, признается Екатерина, уже опытный "актер". Звезда берет малыша с собой на площадку с трехмесячного возраста. Мальчик даже какое-то время жил с мамой в киновагончике.

Старшему сыну знаменитости, Мите, уже шесть. Ребенок был на съемках второго сезона сериала "Гадалка", но профессией актера так и не проникся. Актриса старается не таскать подросшего первенца на площадку. "Мне хочется показать ему, что в мире много разного и интересного, помимо кино", – поведала Екатерина Олькина. Пока артистка работает, за ее чадами присматривает опытная няня.