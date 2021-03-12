Непростая судьба Любови Полищук

Любовь Полищук прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма Марка Захарова "Двенадцать стульев". Яркая внешность, харизма и неуемная энергия позволили актрисе многого достичь в жизни, однако судьба распорядилась несправедливо – звезда умерла в возрасте 57 лет от страшной болезни.

Будущая артистка появилась на свет в Омске в 1949 году в семье простых рабочих. Мама Любови Полищук была швеей, а отец строителем. Девочка с ранних лет проявила тягу к творчеству, она еще во время учебы в школе увлеклась танцами и музыкой. После получения аттестата зрелости девушка отправилась в Москву, где поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства – мечтала быть певицей.

После окончания училища Любовь Полищук вернулась в родной Омск и начала выступать с комическими монологами, участвовать в сценках. Тексты для артистки писал Марьян Беленький, который через некоторое время позвал девушку в столицу и предложил поступить в Московский мюзик-холл.

Постановки мюзик-холла были настолько популярны, что почти весь год Любовь Полищук проводила на гастролях. Артистка стала узнаваема в театральных кругах, и предложения от кинорежиссеров не заставили себя ждать. Актриса дебютировала на экране в 1974 году, сыграв эпизодическую роль в картине "Скворец и Лира".

Настоящая слава пришла к артистке через три года после участия в ленте Марка Захарова "Двенадцать стульев". Партнером Любови Полищук по площадке стал несравненный Андрей Миронов. Пара исполнила незабываемый комедийный номер, ставший невероятно популярным у зрителей.

Следующим ярким появлением актрисы на экране стала небольшая роль в перестроечной драме "Интердевочка". Многие критики до сих пор считают, что это лучшая работа Любови Полищук в кино.

За свою карьеру артистка исполнила порядка девяноста ролей в таких фильмах, как "Дикий ветер", "Тайна черных дроздов", "Тот еще Мюнхгаузен", "День святого Валентина", "Любовь с привилегиями". Не менее ярким стало появление Любови Полищук в сериале "Моя прекрасная няня". Актриса сыграла мать няни Вики в исполнении Анастасии Заворотнюк.

Личная жизнь

Любовь Полищук была замужем дважды. Первым супругом артистки стал Валерий Макаров, с которым они познакомились еще во время учебы. Пара поженилась в 1967 году, однако брак не был крепким и продолжительным. Супруги разошлись через пять лет, во время развода актриса была беременна. Вскоре у нее родился сын, которого она назвала Алексеем. Отец почти не общался с мальчиком, а когда Макаров-младший вырос и захотел поближе познакомиться с родителем, оказалось, что его уже давно нет в живых.

Вторым супругом Любови Полищук стал художник Сергей Цигаль. С ним актриса познакомилась в Московском театре миниатюр. В 1985 году у пары родилась девочка, которую назвали Мариэтта. Сергей стал главным мужчиной в жизни артистки и до последнего дня окружал ее любовью и заботой.

В 2000 году у Любови Полищук начались проблемы со спиной. По слухам, причиной стало неудачное падение на съемках фильма "Двенадцать стульев". Якобы Андрей Миронов уронил партнершу во время записи дубля мимо страховочного мата. Однако это не так.

Причиной тяжелого заболевания позвоночника стала страшная авария, в которую актриса попала как раз в начале 21-го века. Звезда лечилась у лучший врачей, перенесла несколько операций, но, увы, это не помогло.

Последние годы жизни Любовь Полищук провела в муках. Актриса страдала от постоянных болей и в итоге перестала выходить из дома. Звезда умерла в ноябре 2006 года в своей постели во сне. Причиной смерти стал гипертонический криз.

"Если ее жизнь перенести на кинопленку, получилась бы эксцентричная трагикомедия. Мама при всей своей софилореновской внешности не боялась быть клоунессой, не боялась играть характерные, нелепые, смешные роли, за которые зрители ее и полюбили", – так описал жизнь Любови Полищук ее сын Алексей Макаров.

