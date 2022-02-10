Звезда "Склифосовского" Мария Куликова прокомментировала расставание: ожидаемый итог

В отношениях произошел надлом, говорит артистка.

В новых эпизодах "Склифосовского" обожаемая многими пара, Олег Брагин и Марина Нарочинская, разошлась. Поклонниками сериала этот сюжетный поворот был принят в штыки. На создателей ленты обрушилась волна недовольства.

Между тем исполнительница роли Марины Нарочинской, актриса Мария Куликова, считает, что в ситуации, в которой оказалась ее героиня, расставание – ожидаемый итог. В отношениях главных героев "Склифосовского", рассуждает знаменитость, произошел надлом.

"Неизвестно, кому тяжелей – тому, кто борется с болезнью, или тому, кто находится в этот момент рядом", - рассуждает звезда.

У Брагина и Нарочинской, уверена Куликова, есть шанс на воссоединение. Дескать, Марина не охладела к мужу и готова его простить, но на это необходимо время. Олег – порядочный человек, который продолжает активно участвовать в жизни избранницы, говорит знаменитость.

Сама Мария Куликова много лет состоит в незарегистрированных отношениях с мужчиной, имени которого не называет. Между тем светские сплетники уверены, что звезда "Склифосовского" нашла счастье с актером Виталием Кудрявцевым.

По словам Куликовой, ради любви она готова на многое. Например, в 2021 году она постоянно каталась из России на Украину, чтобы навестить любимого – избранник артистки снимался в соседней стране. Добираться было тяжело, признается Мария, приходилось делать крюк через Прагу или Варшаву.

Куликова и ее возлюбленный стараются не расставаться надолго. Выходные актриса и ее мужчина обязательно проводят вместе. Любимый примчит к Марии, даже если она окажется на другом конце страны.

Звезда "Склифосовского" спокойно относится к отъездам своего мужчины. Актриса не контролирует и не ревнует избранника.