Хотела стать женой Макарского, а выскочила за нигерийца: как живет звезда "Склифосовского" Лютая

Евгения Лютая была замуж трижды и стала матерью двоих сыновей, но все ее браки закончились разводом

Появившись в сериале "Склифосовский" в роли реаниматолога Анны Ханиной, Евгения Лютая покорила многих телезрителей. Актриса сыграла героиню с тяжелым характером так хорошо, что не поверить ей было невозможно. Но сегодня поклонников сериала интересует не только творчество артистки, но и ее бурная личная жизнь.

Евгения Лютая родилась в 1979 году и проявляла способности к творчеству с ранних лет. В уфимский театральный ВУЗ будущая актриса не попала, зато поступила в столичное училище имени Щукина. На экранах артистка начала появляться еще в начале нулевых, но большая популярность, как и интерес к ее личной жизни, к Евгении пришла только в 2017 году. Именно тогда она появилась в "Склифосовском", завоевав любовь поклонников сериала.

К своим 42 годам Лютая успела трижды выйти замуж и развестись. Причем браками ее бурная личная жизнь не ограничилась. Особое любопытство вызывает роман звезды сериала с актером Антоном Макарским, который остался в прошлом давным-давно. Возлюбленные познакомились еще студентами. Отношения были настолько серьезными, что Антон и Евгения успели не только познакомиться с родителями друг друга, но и запланировать свадьбу. Актриса хотела связать себя узами брака, но вскоре поняла, что слишком молода для такого серьезного шага. Избранники расстались на доброй ноте.

Впервые Евгения Лютая вышла замуж спустя год после окончания учебы. Ее супругом стал начинающий режиссер Алексей Быстрицкий. Этот союз продлился недолго и быстро разладился. На смену ему пришел другой – с уроженцем Нигерии Стивом Адамсом. Самое интересно, что встречу со вторым мужем актрисе предсказали еще до того, как она развелась с первым. Бурный роман привел не только к свадьбе, но и к рождению ребенка. У супругов появился сын-мулат Санни, но сохранить семью им не удалось. По мнению Евгении, причиной развода стала разница менталитетов.

Третий брак звезды сериала "Склифосовский" тоже был неудачным. Знаменитость вышла замуж за Бориса Дьякова, солиста ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, и родила своего второго сына Филиппа. Актриса искренне верила, что встретит с третьим супругом старость, но и здесь ее ждало разочарование. В один момент Евгения осознала, что чувств больше нет, и решила не спасать отношения. Сейчас Лютая благодарит бывших супругов за сыновей и старается вспоминать о них только хорошее.