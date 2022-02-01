Любил и бил беременную: Аверин о многолетней связи с Порошиной

Накануне на телеканале "России 1" состоялась премьера девятой части ленты о медиках "Склифосовский". В новом сезоне к творческому коллективу сериала присоединилась популярная актриса Мария Порошина. Освоиться на съемочной площадке артистке помогал в том числе Максим Аверин – исполнитель главной роли. Как оказалось, Аверин и Порошина дружат долгие годы.
Беседуя с журналистами Аверин поведал, что знает Порошину с юности. Знаменитости учились на одном курсе Высшего театрального училища имени Бориса Щукина. "Был в нее влюблен", – признался актер, добавив, что Марией Порошиной были увлечены все его однокурсники.
Мария дружила с мамой звезды "Склифосовского", Галиной Викторовной. Родительнице Аверина очень нравилась красавица-актриса. Между тем, как признался Аверин, сам он души не чаял в маме Порошиной, Наталии Петровне.
Аверин считает Порошину удивительной матерью, настоящей героиней. Максим хорошо помнит время, когда Мария вынашивала первенца – дочь Полину. Тогда, говорит артист, они оба учились на втором курсе. Руководство театрального училища неодобрительно отнеслось к тому, что Порошина собралась рожать. Актрисе чудом удалось продолжить обучение.
Однажды Аверин и Порошина в паре показывали отрывок. Материал взяли сложный – эпизод из пьесы "Кошка на раскаленной крыше". По сюжету герой Максима в пылу гнева бьет персонажа Порошиной. Актер до сих пор с ужасом вспоминает то, как наносил удары беременной подруге.
"Машка с таким большим пузом, а мне ее бить надо! Этот кошмар я помню до сих пор", – пожаловался актер "Склифосовского".
Аверин подчеркнул, что с Порошиной его многое связывает. Плечом к плечу артисты прошли через горести и радости. Между тем до "Склифосовского" Мария и Максим никогда вместе перед камерой не работали.