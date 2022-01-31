Звезда "Склифосовского" Якунина о пополнении в семье и Аверине: Испытываю более трепетные ощущения

53-летняя звезда многосерийной картины "Склифосовский" Анна Якунина год назад стала бабушкой. Старшая дочь артистки, художник-постановщик Анастасия, родила мальчика Данила. О том, как пополнение в семье повлияло на нее, актриса рассказала в свежем интервью.
В новой роли Якунина чувствует себя прекрасно. Артистка с удовольствием нянчится с внуком. Себя Анна называет молодой бабушкой.
"Сейчас я испытываю гораздо более трепетные ощущения, чем, когда была молодая и родила собственных детей", – поделилась звезда "Склифосовского".
Теперь Якунина понимает, почему бабушки и дедушки так переживают за внуков и часто их балуют. С возрастом, рассудила звезда, начинаешь серьезнее относиться к процессу воспитания, остро на все реагировать.
Быть бабушкой для Якуниной – огромное счастье. Артистка хочет, чтобы ее внук вырос талантливым и хорошим человеком. Анна постарается сделать все возможное, чтобы ее мечты стали реальностью.
Рассказала Анна Якунина и о неприятностях, которые ей и ее коллегам принесла пандемия. Гастроли спектакля "Лев зимой", в котором артистка играет с Максимом Авериным, отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ряде российских городов.
Якунина и Аверин вместе работают и дружат 25 лет. Как призналась актриса, журналисты постоянно спрашивают ее о Максиме. В прошлом звездам даже приписывали роман. Работать с Авериным, говорит Якунина, – привычное дело. Звезда "Склифосовского" знает коллегу по цеху как облупленного.