Не оправившийся от потери Аверин из "Склифосовского": Нужно жить. Жить вопреки, назло

Сегодня, 31 января "Россия 1" начнет трансляцию девятой части ленты "Склифосовский". В новых сериях главный герой сериала Олег Брагин уволится из НИИ. После удаления опухоли хирург не может оперировать – не слушаются руки. Брагин устраивается в обычную поликлинику. На новом месте работы герой фонтанирует идеями.
По словам актера Максима Аверина, который воплощает образ Олега Брагина на экране, главное для героя – не поддаваться унынию. Персонаж, уверен Аверин, сможет победить и на этот раз.
Нужно жить. Это самый главный вообще месседж этого фильма – жить вопреки, назло", – рассудил Максим. Артист отметил, что силу двигаться дальше надо находить в поддержке близких и друзей.
Несколько лет назад Максим Аверин пережил большое горе – у знаменитости умерла мать. Артист не скрывает, что уход родительницы стал для него большим ударом. От потери звезда "Склифосовского" так и не оправилась. По словам Аверина, все свои успехи он посвящал и посвящает маме.
У Максима есть старший брат Геннадий. После смерти матери артист стал реже встречаться с родственником. Родительница, как оказалось, была "связующим звеном". У Аверина-старшего своя жизнь, двое детей. По словам звезды "Склифосовского" у него с братом мало общего.