"Извращенный взгляд на отношения": страстный поцелуй Аверина с известной актрисой поверг в шок

Скоро на экранах появится девятая часть медицинской драмы "Склифосовский". Новых серий с нетерпением ждут не только поклонники сериала, но и исполнители главных ролей.
В личном микроблоге, например, актриса Мария Куликова опубликовала трейлер нового сезона картины. Минутный ролик рассказывает о том, что героиня актрисы, Марина Нарочинская, расстается с возлюбленным Олегом Брагиным, роль которого играет Максим Аверин.
В комментариях к публикации поклонники Куликовой собираются перед премьерой новой части "Склифосовского" хорошенько запастись валерьянкой. Страстный поцелуй героя Максима Аверина с персонажем Анны Якуниной вызвал у комментаторов шок.
"Похоже при просмотре нового сезона одними успокоительными не обойтись (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой Брагин, не смей предавать Марину....", "Нина и Брагин🥴 жизнь нас к такому не готовила😂😂", "Очень ждем! И готовим много-много успокоительных..🙉💗", – рассуждают пользователи Сети.
Также фанаты сериала обратились к Марии Куликовой с просьбой. Актрису попросили вмешаться в дела сценаристов. Дескать, авторы ленты превращают "Склифосовский" в "Санта-Барбару".
Также поклонники картины уверены, что резкие сюжетные повороты – дело рук Максима Аверина. Дескать, артист каким-то образом оказывает влияние на сценарий.
"Аверин, как император, пишет, переписывает, делает, что хочет!", "Кто же ей позволит, когда Аверин там всем рулит со своим извращенным взглядом на отношения", – рассуждают поклонники сериала "Склифосовский".