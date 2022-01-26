Измена, "террор" дочери Табакова и поздний сын: что известно о возвращенном в "Склифосовский" Ильине

Что известно о личной жизни популярного актера.

31 января на экраны выйдет девятый сезон сериала "Склифосовский". В новых эпизодах ленты появится герой актера Андрея Ильина – челюстно-лицевой хирург Геннадий Кривицкий. Сценаристы хотели вывести персонажа из сюжета – в восьмом сезоне доктора отправили за рубеж, но зрители спутали авторам теленовеллы все карты. Поклонники ленты утроили в соцсетях флешмоб в поддержку Кривицкого. Продюсерам пришлось вернуть работу Андрею Ильину.

Ильин получил широкую известность благодаря сериалу "Каменская". В ленте он исполнял роль примерного мужа главной героини – профессора Алексея Чистякова. Зрительницы боготворили персонажа Александра Ильина – муж Каменской был надежным, верным, терпеливым, мудрым и рукастым. Между тем самого актера раздражала мягкотелость Чистякова. Александр любит своего героя из "Каменской", но считает занудой. Ильин честно признавался, что особого сходства между ним и его персонажем нет. Сам артист обрел семейное счастье только после 50 лет и с четвертой попытки.

"Обычный мужик, со всеми слабостями и привычками. Я раздражаюсь, обижаюсь. Довольно остро чувствую несправедливость…" - говорил о себе актер в одном из интервью.

Впервые Андрей Ильин отправился в ЗАГС очень рано. Его избранницей стала коллега по цеху Людмила Ворошилова. С первой женой, говорит артист, он жил в мире и благополучии. К сожалению, со временем чувства знаменитости к супруге угасли. Ильин закрутил роман с актрисой Театра имени Моссовета. Он честно признался Людмиле в измене и ушел от нее в тот же вечер.

Счастья в новых отношениях Ильин не нашел – с новой избранницей он расстался через год. "Вот дураком был, честно скажу", – рассуждает теперь звезда "Склифосовского".

Первая супруга Андрея Ильина устроилась преподавателем в Щукинское училище. Людмила Ворошилова выучила многих звезд отечественного экрана, ее студентами, например, были Мария Порошина и Максим Аверин. Ворошилова больше замуж не выходила.

Шесть с половиной лет Андрей Ильин прожил в фактическом браке с дочерью режиссера Олега Табакова, Александрой. Эти отношения были настоящим испытанием для актера. Наследница мэтра оказалась требовательной и слишком эмоциональной. Между тем Ильин был очень тепло принят Табаковым и дочкой избранницы от прошлых отношений Полиной. Звезда "Склифосовского" активно участвовала в воспитании отпрыска Александры.

Ильин не скрывает, что не всегда мог соответствовать запросам Табаковой. Александра получала хорошие алименты на дочь от экс-супруга из Германии. Мизерный актерский гонорар Андрея не устраивал дочь режиссера. Избранница заставляла Ильина бросить театр и заняться бизнесом.

"Мы с Сашей расставались раз двадцать", – делился Андрей Ильин в беседе с шоуменом Борисом Корчевниковым. В какой-то момент артист понял, что дошел до точки кипения и больше не может терпеть крики и давление. После восьмичасового разговора затерроризированный Андрей поставили точку в отношениях с Александрой. С тех пор они связь не поддерживают.

Вторая официальная жена звезды сериала "Склифосовский" – тренер по плаванию Ольга. Об этом союзе Андрей Ильин говорить не любит. Известно, что в 2005 году артист и его избранница развелись. Поговаривают, что причиной разрыва стал несносный характер Ольги.

Сейчас Андрей Ильин счастлив с телевизионным редактором Ингой Руткевич. Артист и его зазноба живут вместе с 2010 года. В 2013-м звезда экрана впервые познала радость родительства – у Андрея родился сын Тихон.