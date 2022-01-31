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"Это мое поражение": Сухоруков потерпел фиаско после громкого увольнения из Театра Моссовета

"Это мое поражение": Сухоруков потерпел фиаско после громкого увольнения из Театра Моссовета

Виктор Сухоруков чувствует горечь и печаль.

Продолжение: "Чувствовал вкусный запах губ": Сухоруков о страстных ласках с Пеговой
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31 января на Первом канале состоится премьерный показ многосерийной картины "Цыпленок жареный". Центрального персонажа ленты, вора в законе дядю Колю, доверили потрясающему актеру Виктору Сухорукову. Летом 2021 года артист с шумом покинул Театр Моссовета, в котором прослужил 12 лет, а осенью он отметил 70-летие.

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 Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

Ходят слухи, что артист ушел из театра из-за режиссера Юрия Еремина и худрука Евгения Марчелли. В свежем интервью Виктор Сухоруков подтвердил эти сплетни – он действительно уволился из-за разногласий с руководством. Комментируя ситуацию, Виктор Иванович старался не называть имен.

"Если уж быть точными, то, конечно, я ушел от лидера. Который мне лидером не показался", – отметил Сухоруков.

Артист добавил, что судьба подарила этому лидеру грандиозную тему – Театр Моссовета. Москве, по словам Виктора Ивановича, сегодня недостает талантливых режиссеров. "Выбор, к сожалению, был не велик, и досталось-то непутевому", – рассудил актер.

После ухода Сухорукова из Театра Моссовета ходили слухи, что артист войдет в состав труппы театра Вахтангова, но этого не случилось. Осенью художественный руководитель Римас Туминас пригласил артиста во второй состав спектакля "Война и мир". Сухорукову предложили роль старого князя Болконского. К сожалению, в постановке Виктор Иванович еще ни разу не появился.

О том, почему пока не сгодился на сцене театра Вахтангова, артист рассуждать не берется. Сухоруков не скрывает, что ощущает горечь и печаль. Виктор Иванович не исключает, что актер из первого состава хорошо справляется со своей задачей. "Мне кажется, это мое поражение", – говорит о происходящем артист. По словам знаменитости, он впервые за десять лет потерпел фиаско на творческом поприще. Претензий к театру Вахтангова Сухоруков не имеет.

По словам артиста, у него много других не менее интересных предложений, но на данном этапе ни одному из театров он согласием не ответил. Сейчас у Сухорукова много работы в кино. На данный момент артист заканчивает съемки в одном проекте и уже готовится сыграть главную роль в другой картине.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 12:27 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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