"Очень его хотел": Известный режиссер публично обласкал Сухорукова

10 ноября 2021 года звезде криминальной картины "Брат" исполнилось 70 лет. В честь юбилея талантливый кинодеятель Виктор Сухоруков принимает поздравления. Коллеги с удовольствием осыпают мужчину добрыми пожеланиями и наставлениями. А режиссер Алексей Нужный решил словесно обласкать именинника с помощью СМИ.
Сценарист подробно рассказал журналистам для статьи о достоинствах именинника. По его словам, таких уникальных артистов с широкой душой и непревзойденным талантом можно пересчитать по пальцам. Алексей Нужный отметил, что был невероятно рад сотрудничать Виктором Сухоруковым на одной площадке.
Режиссер сообщил детали взаимодействия с актером перед съемкой фильма "Огонь", который вышел на экраны в 2020 году. Виктор Сухоруков в нем сыграл пилота по прозвищу Окопыч. "Виктора Ивановича я очень хотел видеть в этой роли. Встретился с ним, и он, прочитав сценарий, согласился участвовать", — заявил Алексей Нужный.
Напомним, в последнее время Виктор Сухоруков пережил немало событий. Летом стало известно, что он уволился из Театра Моссовета, поскольку не разделял идеи руководства. Кроме того, актер перенес трехчасовую операцию и сделал прививку от коронавируса, опасаясь за ухудшение состояния.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин