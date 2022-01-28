"Ленком", жена и знаменитый тесть: что известно о звезде "Склифосовского" Сергее Пиотровском

Совсем скоро на экранах появится новая часть сериала "Склифосовский". Телеканал "Россия 1" покажет зрителям девятый сезон ленты о буднях сотрудников НИИ скорой помощи. В свежих эпизодах героиня Марина Нарочинская уйдет работать в центр Бурденко. Переманит ее экс-возлюбленный Вячеслав Мартынов. Мужчина планирует возобновить роман с героиней. Роль Вячеслава Мартынова исполнил 47-летний Сергей Пиотровский – звезда "Ленкома".
Сергей Пиотровский появился на свет 19 июля 1974 года в ГДР, в городе Потсдам. Отец артиста – художник по образованию – был военным, а мама преподавателем. Сергей рос не единственным ребенком в семье – сестра артиста Алена сегодня тоже служит в "Ленкоме". Родственница актера трудится на должности помощника режиссера.
Детство Пиотровского прошло в Подмосковье. Окончив школу, Сергей поступил в ГИТИС на курс Владимира Наумовича Левертова. Получив диплом в 1995 году, артист присоединился к труппе "Ленкома" по приглашению Марка Захарова. Этому театру Пиотровский служит по сей день.
Кинодебют Сергея Пиотровского состоялся еще в школьные годы – он снялся в эпизоде ленты Сергея Мартьянова "Подданные революции". Активно экранная карьера Пиотровского начала развиваться с 2010-го – после появления в сериале "Мент в законе". В картине о стражах порядка он играл оперативника РОВД Максима Ботнева.
Сергей Пиотровский счастливо женат на коллеге по цеху Александре Волковой – дочери народного артиста России Николая Николаевича Волкова-младшего. Тесть актера "Склифосовского" снимался в сериалах "Крот", "Семнадцать мгновений весны", а также фильмах "Радости и печали маленького лорда", "Впервые замужем" и других.
Александра Волкова тоже работает в "Ленкоме". У Пиотровского и его избранницы, как утверждают в Сети, детей нет. Супруги очень любят животных – у них есть рыжий кот и английский бульдог Черчилль.