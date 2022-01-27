"На всю жизнь": столкнувшейся с бедой Порошиной потребовалась помощь медика

Популярная актриса Мария Порошина умудряется воспитывать пятерых отпрысков, не сходя при этом с экрана. Скоро, например, на "России 1" выйдет девятый сезон сериала "Склифосовский", в котором артистка сыграла главного врача поликлиники Тамару Сперанскую.
Плотный съемочный график, гастроли и тяготы материнства выматывают звезду. Как признается Порошина, иногда времени заняться собой и своим здоровьем у нее просто нет. Недавно Марии потребовалась квалифицированная помощь кардиолога и диетолога-консультанта.
О том, с какой именно бедой столкнулась, Порошина не рассказала. Между тем знаменитость поведала, что доктор разработал для нее особый режим питания и специальную "систему здорового образа жизни". Теперь рекомендаций врача Мария будет придерживаться всегда. "На всю жизнь", – поделилась знаменитость в личном микроблоге. Актриса поблагодарила медика за заботу.
Новый сезон сериала "Склифосовский", напомним, стартует 31 января. По словам Марии Порошиной, образ героини Тамары Сперанской она продумывала вместе с режиссером Юлией Красновой. Героиня, по мнению актрисы, получилась смелой, волевой и очень ранимой. Тамара, говорит Мария, – профессионал своего дела.
Вливаться в уже сложившийся коллектив "Склифосовского" Порошиной было непросто. Адаптироваться на площадке Марии помог режиссер – ранее Краснова и Порошина вместе работали над сериалом "Челночницы".