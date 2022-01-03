Взрослый сын Авербуха нянчил грудничка Арзамасовой в Новый год

Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в личном микроблоге трогательные семейные видеозаписи. Лиза Арзамасова показала, как проходило празднование Нового года в ее доме.
Лиза Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух, собрали родных и друзей за большим столом. Взрослый сын спортсмена от первого брака, Мартин, с удовольствием нянчился с братом-грудничком, позировал с ним перед объективом.
Арзамасова нарядила четырехмесячного сына Льва в красно-белый костюм с надписью "Мой первый Новый год". К слову, мальчик очень похож на знаменитую родительницу.
Напомним, на днях звезда "Папиных дочек", подводя итого года, назвала самое грандиозное событие 2021 года. "Когда Лев Ильич впервые перевернулся со спины на животик", – поведала Арзамасова. Переворачиваясь, рассказала артистка, малыш схватил рукой пеленку и завернулся в нее. "И уставился на нас восторженным взглядом", – вспомнила Лиза.
Актриса не скрывает, что мечтает о втором ребенке. Большую семью хочет и Илья Авербух. Спортсмен планирует стать счастливым многодетным папой.