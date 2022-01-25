Обнародованы детали жестокого избиения режиссером "Бригады" известного актера

В Сети обнародованы детали чудовищного происшествия на съемках картины "Чемпион мира". Режиссер фильма, Алексей Сидоров, который ранее снял культовую ленту "Бригада", жестоко избил актера Дмитрия Иосифова. Иосифов, напомним, в далеком 1975 году играл главную роль в киношедевре Леонида Нечаева "Приключения Буратино".
По словам очевидцев, Сидоров набросился с кулаками на Иосифова. Режиссер бурно отреагировал на просьбу актера кое-что изменить в персонаже. Как рассказал журналистам инсайдер, Дмитрий разговаривал с Алексеем спокойно и интеллигентно. Дескать, реакция режиссера на невинную просьбу была неадекватной. Знающие люди подозревают у постановщика расстройство психики.
"А вот у Сидорова, думаю, проблемы с психикой становятся все очевиднее", – отметил инсайдер в беседе с EG.ru.
Дмитрий Иосифов жаловаться на обидчика в правоохранительные органы не стал. Во-первых, не хотел привлекать внимание общественности. Во-вторых, артист испугался мести влиятельных продюсеров: Дмитрия и его близких, которые тоже трудятся в индустрии, могли бы лишить работы.
Дмитрий Иосифов, отметим, сегодня редко появляется в кадре. Артист давно пересел в кресло режиссера. Он снимал сериалы "Диверсант. Крым", "Екатерина. Самозванцы", "Екатерина. Взлет" и другие.