Стычкин не устраивает сцен ревности кувыркающейся с другим Сутуловой

41-летняя актриса театра и кино Ольга Сутулова не боится экспериментов.



Эпизод из сериала "Содержанки", в котором герои Ольги Сутуловой и Владимира Мишукова страстно занимаются сексом, вновь активно обсуждают в Сети. Поклонники ленты поражены эмоциональному накалу, с которым артисты отдаются своим ролям. Зрители уверены, что за сцены столь откровенного содержания Ольга и Владимир получили повышенный гонорар. Дескать, согласиться на столь смелый эксперимент можно только за большие деньги.

Между тем в недавнем интервью Ольга Сутулова призналась, что за постельные эпизоды в "Содержанках" она и ее партнер никаких надбавок не получали. О том, что у героини по сценарию будет интимное приключение, актриса узнала еще до начала съемок – в момент подписания договора. Как оказалось, в современных контрактах постельные сцены прописаны до мельчайших деталей.

Работать в "Содержанках" Ольге Сутуловой очень понравилось. Актриса восхищена смелостью режиссера первой части ленты Константина Богомолова. Постановщик, отметила Сутулова, не сторонник полумер. "Если снимаем секс – значит снимаем секс", – говорил Богомолов актерам.

Звездам "Содержанок" приходилось полностью обнажаться. "У нас не было такого – в трусах…" – поделилась Ольга.

Сцены страсти Мишуков и Сутулова репетировали в одежде. Владимир, поведала Ольга, постоянно придумывал какие-то интересные элементы. Перед тем как оказаться в кадре и кувыркаться в чем мать родила артисты договорились, что будут относиться к происходящему как к балетному номеру.

Супруг Ольги Сутуловой, Евгений Стычкин, сцен ревности не устраивает. Муж, говорит актриса "Содержанок", ко всему относится с пониманием, так как с недавнего времени сам занял кресло режиссера.