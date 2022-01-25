"Убогое позорище": россиянки взорвали соцсети продолжения сериала "Секс в большом городе"

Инстаграм-аккаунт сериала "И просто так" – сиквела телехита "Секс в большом городе" – взорвался от сообщений барышень из России. Возмущению женщин нет предела. В комментариях к публикациям пользовательницы Сети оставляют гневные послания и хештег "meetoorussian".
Россиянки взбудоражились из-за одной из сцен восьмой серии "И просто так". В эпизоде персонаж Кэрри Брэдшоу интересуется, как ее молодая соседка смогла арендовать очень дорогую квартиру в центре Нью-Йорка. Агент по недвижимости отвечает ей: "Она русская проститутка". Дескать, сейчас для Америки это обычное явление.
Одной из первых тревогу забила вокалистка Ольга Серябкина. Артистка посчитала фразу о женщинах из России оскорбительной. Певица призналась, что была разочарована до глубины души.
Серябкина отметила, что продолжение "Секса в большом городе" без конца говорит о толерантности, однако позволяет себе высказываться о русских подобным образом. Ольга отметила, что в западном кинематографе наметилась нездоровая тенденция – славянских женщин унижают с экрана. Так, например, в сериале "Эмили в Париже" сценаристы сделали воровкой уроженку Украины.
Многие пользовательницы Сети из России разделили недовольство Серябкиной. "Убогое позорище" – ругают сериал обитатели Интернета.